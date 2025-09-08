Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

On Track Summit MS 2025

On Track Summit MS 2025 reúne música, inovação e sustentabilidade em Campo Grande

Evento gratuito e carbono neutro destaca mulheres na música, valoriza cultura regional e projeta Mato Grosso do Sul na economia criativa

Vivane Freits
Capital News

Nos dias 9 e 10 de setembro, o BioParque Pantanal, sedia o On Track Summit MS 2025, evento que conecta música, tecnologia e sustentabilidade em Campo Grande. A programação inclui mais de 20 especialistas em painéis e palestras que discutem os rumos da indústria musical em um cenário de transformação digital e responsabilidade ambiental. O evento será realizado em formato carbono neutro, com ações de compensação de emissões e alinhamento à Agenda 2030 da ONU.

Um dos destaques da programação é o painel “Volume Alto, Voz Ativa: Mulheres na Indústria da Música”, que traz executivas como Kamilla Fialho, Dani Pepper e Thaís Saccomani para debater os desafios da representatividade feminina. Segundo a ONU Mulheres, apenas 30% das posições criativas na música são ocupadas por mulheres. O debate ganha força em um mercado em expansão — a indústria fonográfica cresceu 10,2% em 2023, impulsionada pelo streaming e por novas tecnologias como a inteligência artificial.

Da assessoria

On Track Summit MS 2025 reúne música, inovação e sustentabilidade em Campo Grande

..

A valorização da cultura regional também tem espaço garantido. O summit marcará o pré-lançamento do projeto “Sons do Pantanal”, que busca integrar a música local ao turismo sustentável no estado. Outro momento especial será a homenagem ao compositor Paulo Simões, pelos 50 anos da canção “Trem do Pantanal”, considerada um marco da identidade cultural sul-mato-grossense.

O On Track Summit projeta Campo Grande como novo polo da economia criativa no Brasil Central, conectando artistas, produtores e investidores em torno de uma agenda estratégica. Para ampliar o acesso, o evento oferece transmissão online gratuita a moradores de Mato Grosso do Sul que se cadastrarem no site.


