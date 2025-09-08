Mato Grosso do Sul alcança 500 mil novas carteiras de identidade emitidas

Elaine Oliveira

Divulgação/DETRAN-RJ Carteira de Identidade Nacional (CIN), que tem o CPF como número único de identificação

Mato Grosso do Sul atingiu, no fim de agosto, a marca de 500 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas. O número representa 17% da população do Estado já com o novo documento. Em todo o país, apenas sete estados ainda não ultrapassaram essa quantidade de emissões.

A substituição do antigo RG pela CIN deve ocorrer até 2032 em todo o Brasil. O novo documento utiliza o CPF como único número de identificação e pode reunir informações como título de eleitor, CNH e carteira de trabalho. A primeira via é gratuita e pode ser emitida nos 91 postos de identificação do Estado.

As emissões se intensificaram a partir de 2024, quando foram expedidas 288.766 carteiras, crescimento de 70,14% em relação a 2023. Em 2025, até julho, já foram emitidos mais de 183 mil documentos, quase 40% acima do registrado no mesmo período do ano passado, segundo a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública).

O diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, destacou o empenho das equipes. “Essa conquista é resultado do trabalho coletivo de nossos servidores e da expansão dos postos em todo o Estado. Seguiremos avançando para que cada sul-mato-grossense tenha sua identidade atualizada até 2032”.

Como emitir a nova identidade?

O agendamento é on-line e gratuito, pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br.

Selecione “1ª ou 2ª emissão do RG” e escolha o posto de atendimento mais próximo.

Depois, defina o dia e horário disponíveis.

Preencha os dados solicitados e confirme o agendamento. O protocolo será enviado por e-mail.



