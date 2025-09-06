Bahia e Confiança decidem a Copa do Nordeste em final com ingressos esgotados na Arena Fonte Nova

Anderson Ramos Lino

Capital News



Letícia Martins/EC Bahia Após goleada por 4 a 1 em Aracaju, Esquadrão tem grande vantagem para confirmar o título em casa

O sábado (6) promete ser de festa em Salvador. Às 16h30 (horário de MS), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Bahia e Confiança entram em campo para o segundo jogo da grande final da Copa do Nordeste de 2025.

Com os ingressos esgotados, a expectativa é de recorde de público do Esquadrão nesta edição da competição.

O Bahia chega como favorito após a goleada por 4 a 1 no Batistão, em Aracaju, na última quarta-feira (3). O resultado permite ao Tricolor perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, levantará o troféu.

Se confirmar o título, o time baiano chegará à sua quinta conquista e se tornará, isoladamente, o maior vencedor da “Lampions League”, deixando o rival Vitória para trás.

Caminho até a decisão

No jogo de ida, o Bahia mostrou força e personalidade desde os primeiros minutos. Lucho Rodríguez abriu o placar logo aos 3 minutos, após cobrança de escanteio. Willian José ampliou aos 26, em jogada pela direita. Embora o Confiança tenha ameaçado em alguns momentos, o 2 a 0 no intervalo parecia até pouco diante da superioridade tricolor.

Fabio Souza/CBF A data base do início da competição Nordestina será dia 5 de janeiro

Na volta do segundo tempo, o time sergipano ensaiou reação com Ronald Camarão, que diminuiu em rápido contra-ataque.

Mas o Bahia respondeu de imediato: Rodrigo Nestor fez 3 a 1 em cobrança de falta precisa, e Rezende fechou a goleada aos 40 minutos, novamente em jogada de bola parada.

O que cada time precisa

O Bahia entra em campo com ampla vantagem e pode até administrar o resultado. O técnico Rogério Ceni, que poupou jogadores em fases anteriores, deve contar com força máxima para garantir o título em casa.

Já o Confiança terá uma missão complicada: precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por quatro gols para conquistar, de forma inédita, a Copa do Nordeste.

Rafael RodriguesEC Bahia Torcida esgota ingressos e prepara festa na Fonte Nova para empurrar o Bahia na final da Copa do Nordeste

Ingressos esgotados

A torcida tricolor promete transformar a Arena Fonte Nova em um caldeirão.

Os ingressos estão totalmente esgotados desde esta sexta-feira (5), restando apenas vagas nos camarotes Esquadrão Zone e Esquadrão Arena Kids.

Onde assistir

O duelo decisivo será transmitido pela SBT, ESPN 4, Disney+ e Premiere, às 16h30 (horário de MS).