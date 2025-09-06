Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Esporte Sábado, 06 de Setembro de 2025, 07:56 - A | A

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 07h:56 - A | A

Copa do Nordeste 2025

Bahia e Confiança decidem a Copa do Nordeste em final com ingressos esgotados na Arena Fonte Nova

Torcida esgota ingressos e prepara festa em Salvador para empurrar o Esquadrão na Arena Fonte Nova

Anderson Ramos Lino
Capital News

Letícia Martins/EC Bahia

Confiança 1 x 4 Bahia -Final da Copa do Nordeste 2025

Após goleada por 4 a 1 em Aracaju, Esquadrão tem grande vantagem para confirmar o título em casa

O sábado (6) promete ser de festa em Salvador. Às 16h30 (horário de MS), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Bahia e Confiança entram em campo para o segundo jogo da grande final da Copa do Nordeste de 2025.

Com os ingressos esgotados, a expectativa é de recorde de público do Esquadrão nesta edição da competição. 

O Bahia chega como favorito após a goleada por 4 a 1 no Batistão, em Aracaju, na última quarta-feira (3). O resultado permite ao Tricolor perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, levantará o troféu.

Se confirmar o título, o time baiano chegará à sua quinta conquista e se tornará, isoladamente, o maior vencedor da “Lampions League”, deixando o rival Vitória para trás. 

Caminho até a decisão 

No jogo de ida, o Bahia mostrou força e personalidade desde os primeiros minutos. Lucho Rodríguez abriu o placar logo aos 3 minutos, após cobrança de escanteio. Willian José ampliou aos 26, em jogada pela direita. Embora o Confiança tenha ameaçado em alguns momentos, o 2 a 0 no intervalo parecia até pouco diante da superioridade tricolor. 

Fabio Souza/CBF

Taça da Copa do Nordeste 2025

A data base do início da competição Nordestina será dia 5 de janeiro

Na volta do segundo tempo, o time sergipano ensaiou reação com Ronald Camarão, que diminuiu em rápido contra-ataque.

Mas o Bahia respondeu de imediato: Rodrigo Nestor fez 3 a 1 em cobrança de falta precisa, e Rezende fechou a goleada aos 40 minutos, novamente em jogada de bola parada. 

O que cada time precisa 

O Bahia entra em campo com ampla vantagem e pode até administrar o resultado. O técnico Rogério Ceni, que poupou jogadores em fases anteriores, deve contar com força máxima para garantir o título em casa. 

Já o Confiança terá uma missão complicada: precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por quatro gols para conquistar, de forma inédita, a Copa do Nordeste. 

Rafael RodriguesEC Bahia

Arena Fonte Nova - Final da Copa do Nordeste 2025

Torcida esgota ingressos e prepara festa na Fonte Nova para empurrar o Bahia na final da Copa do Nordeste

Ingressos esgotados 

A torcida tricolor promete transformar a Arena Fonte Nova em um caldeirão.

Os ingressos estão totalmente esgotados desde esta sexta-feira (5), restando apenas vagas nos camarotes Esquadrão Zone e Esquadrão Arena Kids. 

Onde assistir 

O duelo decisivo será transmitido pela SBT, ESPN 4, Disney+ e Premiere, às 16h30 (horário de MS).

