Três Lagoas sedia o campeonato nacional de de Karatê

Evento acontece neste sábado (6), Ginásio Municipal de Esportes Professora Cacilda Acre Rocha

Evento acontece neste sábado (6), Ginásio Municipal de Esportes Professora Cacilda Acre Rocha

Três Lagoas sedia, nestre sábado (6), o VI Open Nacional de Karatê “Cícero Muniz de Souza”, no Ginásio Municipal de Esportes Professora “Cacilda Acre Rocha”.

Segundo a Prefeitura, o campeonato, promovido pela Associação Zanon de Karatê sob a coordenação do Sensei Cloudoardo Zanon, conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas (SEJUVEL), da Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul (FKMS) e da Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

DESTAQUES E HOMENAGEM

Atletas de Renome: Edições anteriores já prestigiaram nomes como Thomas Kobayashi (campeão brasileiro e medalhista sul-americano), Brenda Padilha (campeã sul-americana, pan-americana e do BRICS Games) e Adam Ramos (campeão brasileiro, sul-americano e pan-americano), todos com histórico de sucesso em competições nacionais e internacionais.

Modalidades: O público poderá vibrar com as apresentações de Kata (luta imaginária) e Shiai Kumite (combate), com arbitragem de alto nível.

Homenagem Especial: Nesta edição, o evento presta uma justa homenagem ao Sensei Cícero Muniz de Souza, faixa-preta 7º dan, ex-presidente da FKMS e árbitro internacional, figura essencial para o desenvolvimento do karatê no estado e no país.