TORNEIO

Três Lagoas sedia o campeonato nacional de de Karatê

Evento acontece neste sábado (6), Ginásio Municipal de Esportes Professora Cacilda Acre Rocha

Flavio Veras
Três Lagoas sedia, nestre sábado (6), o VI Open Nacional de Karatê “Cícero Muniz de Souza”, no Ginásio Municipal de Esportes Professora “Cacilda Acre Rocha”.

Segundo a Prefeitura, o campeonato, promovido pela Associação Zanon de Karatê sob a coordenação do Sensei Cloudoardo Zanon, conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas (SEJUVEL), da Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul (FKMS) e da Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

DESTAQUES E HOMENAGEM

Atletas de Renome: Edições anteriores já prestigiaram nomes como Thomas Kobayashi (campeão brasileiro e medalhista sul-americano), Brenda Padilha (campeã sul-americana, pan-americana e do BRICS Games) e Adam Ramos (campeão brasileiro, sul-americano e pan-americano), todos com histórico de sucesso em competições nacionais e internacionais.

Modalidades: O público poderá vibrar com as apresentações de Kata (luta imaginária) e Shiai Kumite (combate), com arbitragem de alto nível.

Homenagem Especial: Nesta edição, o evento presta uma justa homenagem ao Sensei Cícero Muniz de Souza, faixa-preta 7º dan, ex-presidente da FKMS e árbitro internacional, figura essencial para o desenvolvimento do karatê no estado e no país.

