Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Esporte Sábado, 06 de Setembro de 2025, 07:17 - A | A

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 07h:17 - A | A

Brasileirão da Série D 2025

Quartas de final da Série D: América-RN precisa vencer Santa Cruz, e ASA busca reverter contra Maranhão

Quartas de final definem acessos neste sábado e domingo; torcidas prometem grandes públicos

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Anderson Ramos Lino
Capital News

O fim de semana será decisivo para oito clubes que ainda sonham com o acesso à Série C de 2026. As partidas de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro acontecem neste sábado (6) e domingo (7), e definirão as quatro equipes que avançam às semifinais — o que garante, automaticamente, a vaga na próxima Série C. 

Clássico nordestino com casa cheia

O grande destaque da rodada será o duelo entre América-RN e Santa Cruz-PE, domingo (7), às 18h (horário de MS), na Arena das Dunas. O confronto promete um espetáculo dentro e fora de campo: todos os ingressos foram esgotados, será de 29.865 torcedores no seu total, sendo que a torcida do Santa Cruz foi liberado o total de 2.987 entradas.

Na ida, disputada no Arruda, o Santa Cruz venceu por 1 a 0, diante de mais de 40 mil torcedores. Agora, o América precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis, enquanto a Cobra Coral joga pelo empate para garantir o retorno à Série C. 

A expectativa é de estádio lotado e clima de decisão. Segundo o Ranking CBF, as duas equipes estão entre as maiores forças de público da Série D: o Santa Cruz lidera a bilheteria, com rendas superiores a R$ 1 milhão em seus últimos jogos no Arruda, enquanto o América aparece na 29ª posição geral. 

Iury OliveiraMaranhão AC

ASA x Maranhão - Quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2025

Maranhão busca confirmar classificação em Arapiraca contra o time do ASA pela Série D 2025

Maranhão em vantagem

Outra equipe que larga na frente é o Maranhão, que venceu o ASA por 1 a 0 em São Luís. O time maranhense joga pelo empate, no sábado (6), em Arapiraca, para confirmar o acesso. O ASA, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. 

Outros confrontos equilibrados

As quartas de final também contam com dois duelos indefinidos: Inter de Limeira-SP x Goiatuba-GO e Barra-SC x Cianorte-PR. Nos jogos de ida, ambos terminaram empatados em 0 a 0, deixando a disputa totalmente em aberto. 

Jogos de volta – Quartas de final da Série D

Sábado (6/9):

15h (MS): Barra-SC x Cianorte-PR 

15h (MS): Inter de Limeira-SP x Goiatuba-GO 

16h (MS): ASA-AL x Maranhão-MA 

Domingo (7/9):

18h (MS): América-RN x Santa Cruz-PE (Assista ao Vivo)

As partidas terão transmissão ao vivo pelo YouTube do Metrópoles clicando AQUI.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República