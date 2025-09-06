Quartas de final da Série D: América-RN precisa vencer Santa Cruz, e ASA busca reverter contra Maranhão

Anderson Ramos Lino

Capital News



Arquivo/Agora RN Arena das Dunas vai estar lotada para o jogo entre América-RN e Santa Cruz decidem vaga na Série C 2026

Arquivo/Agora RN

Arena das Dunas vai estar lotada para o jogo entre América-RN e Santa Cruz decidem vaga na Série C 2026

O fim de semana será decisivo para oito clubes que ainda sonham com o acesso à Série C de 2026. As partidas de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro acontecem neste sábado (6) e domingo (7), e definirão as quatro equipes que avançam às semifinais — o que garante, automaticamente, a vaga na próxima Série C.

Clássico nordestino com casa cheia

O grande destaque da rodada será o duelo entre América-RN e Santa Cruz-PE, domingo (7), às 18h (horário de MS), na Arena das Dunas. O confronto promete um espetáculo dentro e fora de campo: todos os ingressos foram esgotados, será de 29.865 torcedores no seu total, sendo que a torcida do Santa Cruz foi liberado o total de 2.987 entradas.

Na ida, disputada no Arruda, o Santa Cruz venceu por 1 a 0, diante de mais de 40 mil torcedores. Agora, o América precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis, enquanto a Cobra Coral joga pelo empate para garantir o retorno à Série C.

A expectativa é de estádio lotado e clima de decisão. Segundo o Ranking CBF, as duas equipes estão entre as maiores forças de público da Série D: o Santa Cruz lidera a bilheteria, com rendas superiores a R$ 1 milhão em seus últimos jogos no Arruda, enquanto o América aparece na 29ª posição geral.

Iury OliveiraMaranhão AC Maranhão busca confirmar classificação em Arapiraca contra o time do ASA pela Série D 2025

Maranhão em vantagem

Outra equipe que larga na frente é o Maranhão, que venceu o ASA por 1 a 0 em São Luís. O time maranhense joga pelo empate, no sábado (6), em Arapiraca, para confirmar o acesso. O ASA, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.

Outros confrontos equilibrados

As quartas de final também contam com dois duelos indefinidos: Inter de Limeira-SP x Goiatuba-GO e Barra-SC x Cianorte-PR. Nos jogos de ida, ambos terminaram empatados em 0 a 0, deixando a disputa totalmente em aberto.

Jogos de volta – Quartas de final da Série D

Sábado (6/9):

15h (MS): Barra-SC x Cianorte-PR

15h (MS): Inter de Limeira-SP x Goiatuba-GO

16h (MS): ASA-AL x Maranhão-MA

Domingo (7/9):

18h (MS): América-RN x Santa Cruz-PE (Assista ao Vivo)

As partidas terão transmissão ao vivo pelo YouTube do Metrópoles clicando AQUI.