Copa do Nordeste 2025

Bahia goleia o Confiança e conquista o pentacampeonato da Copa do Nordeste

Tricolor supera Fortaleza, Ceará e Confiança no mata-mata, marca 29 gols e conquista penta regional

Anderson Ramos Lino
Capital News

O Bahia confirmou seu favoritismo e conquistou neste sábado (6) o quinto título da Copa do Nordeste, ao golear o Confiança por 5 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com a vitória, o Tricolor de Aço se isolou como o maior campeão da história do torneio regional, ultrapassando o rival Vitória, que soma quatro taças. 

Depois de vencer o jogo de ida em Aracaju por 4 a 1, o Bahia entrou em campo podendo até perder por dois gols de diferença. Mas o Esquadrão não deu chance ao adversário e, empurrado por 48.124 torcedores pagantes — o maior público da temporada na Fonte Nova —, construiu mais um placar elástico: três gols de Tiago, além de Lucho Rodríguez e Rezende, fecharam o agregado em 9 a 1. 

Rafael RodriguesBahia

Bahia 5 x 0 Confiança final da Copa do Nordeste 2025

Tiago foi a estrela da final com três gols e terminou a Copa do Nordeste artilheiro da competição

Superioridade do campeão 

O Bahia foi absoluto durante toda a campanha. Na primeira fase, terminou como líder do Grupo B, com 16 pontos. No mata-mata, mostrou força ao eliminar dois rivais da Série A: Fortaleza, nas quartas de final, e Ceará, na semifinal. 

Ao todo, o Tricolor somou nove vitórias, um empate e apenas uma derrota em 11 jogos, com 84,8% de aproveitamento, 29 gols marcados e apenas nove sofridos. Tiago foi o artilheiro da equipe no torneio, com seis gols. 

Confiança faz história com o vice 

Apesar da goleada sofrida na final, o Confiança tem motivos para comemorar. O clube sergipano alcançou o melhor resultado de sua história na Copa do Nordeste ao conquistar o vice-campeonato. Até então, sua melhor campanha havia sido o quarto lugar em 2020. A final inédita também marcou a melhor participação de uma equipe de Sergipe desde 2000, quando o Sergipe terminou em terceiro. 

Rogério Ceni comemora e projeta futuro 

Após a conquista, o técnico Rogério Ceni celebrou seu segundo título pelo Bahia na temporada — já havia conquistado o Campeonato Baiano em março — e projetou voos ainda maiores. 

“Meu maior sonho com o Bahia é conquistar um título nacional. Tivemos fases duras contra Fortaleza e Ceará, mas conseguimos crescer e consolidar esse projeto. Agora queremos mirar mais alto, no cenário brasileiro e até sul-americano”, afirmou o treinador, que completará dois anos no comando do Tricolor. 

Rafael RodriguesBahia

Bahia 5 x 0 Confiança final da Copa do Nordeste 2025 - Rogerio Ceni

Técnico Rogério Ceni conquistou seu segundo título no ano e a segunda taça da Copa do Nordeste na carreira

Campanha do Penta 

Títulos do Bahia: 2001, 2002, 2017, 2021 e 2025 

Jogos: 11, Vitórias: 9, Empates: 1, Derrotas: 1, Gols marcados: 29, Gols sofridos: 9 

Resultado final das premiações da Copa do Nordeste

Com o título deste ano de 2025, o Bahia faturou R$ 2,2 milhões e fechou a competição com R$ 7,02 milhões em premiações ao longo das classificações no torneio.

O tricolor também garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil 2026.

Já o Confiança ganhou R$ 1,4 milhão pelo vice-campeonato. No total, ficou com R$ 4,72 milhões em premiação pela disputa da competição.

Copa do Brasil

Os baianos voltam a campo já nesta quarta-feira (10), às 19h, na volta das quartas de final da Copa do Brasil após triunfar na ida por 1 a 0; jogo será no Maracanã. Já o Confiança fez seu último jogo na temporada, já que sua participação na Série C já foi concluída.

Rafael RodriguesBahia

Bahia E.C. Campeão da Copa do Nordeste 2025

Bahia de Rogério Ceni brilha na Fonte Nova, soma mais uma taça em 2025, somando cinco títulos na Copa do Nordeste

Comente esta notícia

