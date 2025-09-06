Bahia goleia o Confiança e conquista o pentacampeonato da Copa do Nordeste

Anderson Ramos Lino

Mais de 48 mil torcedores presenciam goleada do Bahia contra o Confiança na Arena Fonte Nova pela conquista do título da Copa do Nordeste 2025

Mais de 48 mil torcedores presenciam goleada do Bahia contra o Confiança na Arena Fonte Nova pela conquista do título da Copa do Nordeste 2025

O Bahia confirmou seu favoritismo e conquistou neste sábado (6) o quinto título da Copa do Nordeste, ao golear o Confiança por 5 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com a vitória, o Tricolor de Aço se isolou como o maior campeão da história do torneio regional, ultrapassando o rival Vitória, que soma quatro taças.

Depois de vencer o jogo de ida em Aracaju por 4 a 1, o Bahia entrou em campo podendo até perder por dois gols de diferença. Mas o Esquadrão não deu chance ao adversário e, empurrado por 48.124 torcedores pagantes — o maior público da temporada na Fonte Nova —, construiu mais um placar elástico: três gols de Tiago, além de Lucho Rodríguez e Rezende, fecharam o agregado em 9 a 1.

Rafael RodriguesBahia Tiago foi a estrela da final com três gols e terminou a Copa do Nordeste artilheiro da competição

Superioridade do campeão

O Bahia foi absoluto durante toda a campanha. Na primeira fase, terminou como líder do Grupo B, com 16 pontos. No mata-mata, mostrou força ao eliminar dois rivais da Série A: Fortaleza, nas quartas de final, e Ceará, na semifinal.

Ao todo, o Tricolor somou nove vitórias, um empate e apenas uma derrota em 11 jogos, com 84,8% de aproveitamento, 29 gols marcados e apenas nove sofridos. Tiago foi o artilheiro da equipe no torneio, com seis gols.

Confiança faz história com o vice

Apesar da goleada sofrida na final, o Confiança tem motivos para comemorar. O clube sergipano alcançou o melhor resultado de sua história na Copa do Nordeste ao conquistar o vice-campeonato. Até então, sua melhor campanha havia sido o quarto lugar em 2020. A final inédita também marcou a melhor participação de uma equipe de Sergipe desde 2000, quando o Sergipe terminou em terceiro.

Rogério Ceni comemora e projeta futuro

Após a conquista, o técnico Rogério Ceni celebrou seu segundo título pelo Bahia na temporada — já havia conquistado o Campeonato Baiano em março — e projetou voos ainda maiores.

“Meu maior sonho com o Bahia é conquistar um título nacional. Tivemos fases duras contra Fortaleza e Ceará, mas conseguimos crescer e consolidar esse projeto. Agora queremos mirar mais alto, no cenário brasileiro e até sul-americano”, afirmou o treinador, que completará dois anos no comando do Tricolor.

Rafael RodriguesBahia Técnico Rogério Ceni conquistou seu segundo título no ano e a segunda taça da Copa do Nordeste na carreira

Campanha do Penta

Títulos do Bahia: 2001, 2002, 2017, 2021 e 2025

Jogos: 11, Vitórias: 9, Empates: 1, Derrotas: 1, Gols marcados: 29, Gols sofridos: 9

Resultado final das premiações da Copa do Nordeste

Com o título deste ano de 2025, o Bahia faturou R$ 2,2 milhões e fechou a competição com R$ 7,02 milhões em premiações ao longo das classificações no torneio.

O tricolor também garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil 2026.

Já o Confiança ganhou R$ 1,4 milhão pelo vice-campeonato. No total, ficou com R$ 4,72 milhões em premiação pela disputa da competição.

Copa do Brasil

Os baianos voltam a campo já nesta quarta-feira (10), às 19h, na volta das quartas de final da Copa do Brasil após triunfar na ida por 1 a 0; jogo será no Maracanã. Já o Confiança fez seu último jogo na temporada, já que sua participação na Série C já foi concluída.