Serasa promove mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 99%

Elaine Oliveira

Capital News



Reprodução / Serasa Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian

Reprodução / Serasa

Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian

A Serasa realiza, na próxima terça-feira (9), uma campanha nacional de renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 99%. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 39 mil consumidores terão a chance de negociar 178 mil débitos em aberto.

De acordo com a empresa, o mutirão contará com a participação de mais de 1,6 mil credores parceiros, incluindo bancos, financeiras, varejistas, securitizadoras e concessionárias de serviços básicos como água, luz e gás. A expectativa é que mais de 10 milhões de dívidas possam ser quitadas em todo o país.

Segundo levantamento da Serasa, Mato Grosso do Sul concentra 1,2 milhão de pessoas inadimplentes, somando mais de 5 milhões de débitos ativos. “O Estado acumula mais de 5 milhões de débitos em aberto”, destacou Aline Maciel, diretora da Serasa.

O atendimento será feito principalmente pela internet, mas também é possível renegociar presencialmente nas agências dos Correios.

Onde renegociar:

Site: serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa: disponível no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Agências dos Correios: disponíveis em todo o país

Nos Correios, no entanto, há cobrança de taxa: R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta de acordos ou reimpressão de boletos.