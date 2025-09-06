Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Economia Sábado, 06 de Setembro de 2025, 10:43 - A | A

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 10h:43 - A | A

Atenção

Serasa promove mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 99%

Em Mato Grosso do Sul, 39 mil pessoas podem negociar mais de 178 mil débitos a partir da próxima terça-feira

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

A Serasa realiza, na próxima terça-feira (9), uma campanha nacional de renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 99%. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 39 mil consumidores terão a chance de negociar 178 mil débitos em aberto.

De acordo com a empresa, o mutirão contará com a participação de mais de 1,6 mil credores parceiros, incluindo bancos, financeiras, varejistas, securitizadoras e concessionárias de serviços básicos como água, luz e gás. A expectativa é que mais de 10 milhões de dívidas possam ser quitadas em todo o país.

Segundo levantamento da Serasa, Mato Grosso do Sul concentra 1,2 milhão de pessoas inadimplentes, somando mais de 5 milhões de débitos ativos. “O Estado acumula mais de 5 milhões de débitos em aberto”, destacou Aline Maciel, diretora da Serasa.

O atendimento será feito principalmente pela internet, mas também é possível renegociar presencialmente nas agências dos Correios.

Onde renegociar:

Site: serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa: disponível no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Agências dos Correios: disponíveis em todo o país

Nos Correios, no entanto, há cobrança de taxa: R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta de acordos ou reimpressão de boletos.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República