Pix Parcelado chega em setembro para facilitar pagamentos parcelados

Viviane Freitas

Capital News



Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

..

O Banco Central (BC) confirmou que o lançamento do Pix Parcelado seguirá conforme o cronograma previsto, mesmo com o aumento da carga de trabalho devido a recentes ataques hackers. A funcionalidade deve ser apresentada ainda neste mês.

O Pix Parcelado tem o objetivo de padronizar as ofertas de crédito via Pix já existentes, promovendo uma experiência mais uniforme para pagamentos parcelados, além de incorporar princípios de educação financeira e garantir maior transparência na contratação dessa modalidade.

Apesar de rumores recentes sobre um possível adiamento, o BC reafirmou que o calendário não foi alterado. Inicialmente, a divulgação das regras estava prevista para o segundo semestre de 2025, mas o lançamento será mantido em setembro de 2024.

Vale lembrar que outras funcionalidades do Pix já tiveram suas estreias adiadas, como o Pix Automático, que inicialmente seria lançado em abril de 2024, mas foi postergado para outubro e depois para junho de 2025.