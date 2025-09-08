Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Economia Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 17:22 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 17h:22 - A | A

Cronorama previsto

Pix Parcelado chega em setembro para facilitar pagamentos parcelados

A funcionalidade deve ser apresentada ainda neste mês

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

O Banco Central (BC) confirmou que o lançamento do Pix Parcelado seguirá conforme o cronograma previsto, mesmo com o aumento da carga de trabalho devido a recentes ataques hackers. A funcionalidade deve ser apresentada ainda neste mês.

O Pix Parcelado tem o objetivo de padronizar as ofertas de crédito via Pix já existentes, promovendo uma experiência mais uniforme para pagamentos parcelados, além de incorporar princípios de educação financeira e garantir maior transparência na contratação dessa modalidade.

Apesar de rumores recentes sobre um possível adiamento, o BC reafirmou que o calendário não foi alterado. Inicialmente, a divulgação das regras estava prevista para o segundo semestre de 2025, mas o lançamento será mantido em setembro de 2024.

Vale lembrar que outras funcionalidades do Pix já tiveram suas estreias adiadas, como o Pix Automático, que inicialmente seria lançado em abril de 2024, mas foi postergado para outubro e depois para junho de 2025.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República