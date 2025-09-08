Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Economia Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 07:59 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 07h:59 - A | A

Obra em andamento

Ponte Bioceânica conecta 13,1 km de vias no Mato Grosso do Sul

Com obras aceleradas, estrutura será eixo logístico entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, ligando o Atlântico ao Pacífico

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

As obras da Ponte Bioceânica, que promete transformar a engenharia civil paraguaia em um marco mundial, seguem avançando conforme o cronograma previsto. A estrutura está sendo construída entre o Pantanal sul-mato-grossense e o Chaco paraguaio, cruzando o caudaloso Rio Paraguai, que marca a fronteira natural entre os dois países.

Na sexta-feira, dia 29, Toninho Ruiz publicou nas redes sociais imagens que mostram o progresso da construção dessa que será, em breve, a principal passagem para milhares de veículos entre Brasil e Paraguai.

No lado paraguaio, os avanços não se limitam à ponte. O governo do país, com apoio da Itaipu Binacional, já concluiu a pavimentação de 280 km entre Carmelo Peralta e Loma Plata, e atualmente está em andamento o asfaltamento do trecho entre Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo, próximo à divisa com a Argentina, via Mission La Paz.

“Com a finalização desses projetos, o Paraguai terá acesso direto ao Brasil, Argentina e Chile”, publicou Ruiz.

A conexão viária permitirá ao Paraguai escoar sua produção pelo Oceano Pacífico, utilizando os portos chilenos de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones e Iquique — garantindo, assim, uma saída estratégica ao mar.

No lado brasileiro, as obras incluem 13,1 km de acessos ligando a BR-267 à cabeceira da ponte em Porto Murtinho (MS). O investimento é de R$ 474 milhões, oriundos do governo federal por meio do Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). A execução está a cargo do Consórcio PDC Fronteira, formado pelas empresas Caiapó Construções, DP Barros e Paulitec Construções.

Além da estrada, serão construídos prédios de controle integrados para a operação conjunta entre Brasil e Paraguai.

• Saiba mais sobre a Rota Bioceânica

No Paraguai, os 4 km de acesso à ponte estão sendo executados pelo consórcio formado pelas empresas Tecnoedil e LT Construções, com investimento de US$ 14 milhões. A ponte em si é responsabilidade do Consórcio PYBRA (Tecnoedil S/A, Paulitec Construções e Cidades Ltda.), sob a coordenação do engenheiro civil René Gomez.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República