Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Economia Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 13:05 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 13h:05 - A | A

MERCADO

Exportações de Mato Grosso do Sul atingem US$ 7,24 bilhões até agosto com destaque para carne bovina

Saldo da balança comercial somou US$ 5,53 bilhões, avanço de 8,4% em relação a 2024

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

Mato Grosso do Sul registrou US$ 7,24 bilhões em exportações entre janeiro e agosto de 2025, um crescimento de 3,26% frente ao mesmo período do ano anterior. Os dados constam na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O saldo da balança comercial somou US$ 5,53 bilhões, avanço de 8,4% em relação a 2024.

A celulose segue como principal produto da pauta, com 29,9% de participação, seguida da soja em grão (27,2%) e da carne bovina in natura (15,07%). O setor frigorífico teve desempenho expressivo: no acumulado do ano, as exportações de carne bovina cresceram 43,7% em comparação a 2024, mesmo diante das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos.

Em agosto, a China liderou as compras, movimentando US$ 91 milhões em carne bovina sul-mato-grossense. Chile (US$ 16,4 milhões), México (US$ 11,8 milhões) e países como Israel, Turquia, Filipinas e Itália também se destacaram entre os principais mercados. Já os Estados Unidos, que aplicaram tarifa de 50% ao produto, ficaram com US$ 7,6 milhões em importações no mês.

Outros segmentos também registraram aumento, como o minério de ferro (32,8%) e a categoria “outros produtos”, que engloba resíduos vegetais, sucatas e desperdícios, com alta de 806%.

Nas importações, houve retração de 10,79% no acumulado, totalizando US$ 1,66 bilhão. O gás natural se manteve como item mais importado (33,2%), seguido por cobre (7,9%) e maquinário para a indústria de celulose e papel.

A China permaneceu como principal destino das exportações estaduais, responsável por 46,7% do total, seguida por Estados Unidos (5,4%), Itália (3,8%) e Argentina (3,5%). A Argélia apareceu como mercado em expansão, com aumento de 44,7% em relação ao ano passado.

Nos portos, Santos (SP) concentrou 39,2% das exportações, enquanto Paranaguá (PR) respondeu por 32,6% e São Francisco do Sul (SC) por 11,6%. Na Rota Bioceânica, Corumbá exportou 6,2 mil toneladas até agosto, alta de 58,16%, e Porto Murtinho teve crescimento de 162%, chegando a 370 toneladas.

Para o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, os números reforçam a competitividade do Estado. “Mesmo em um cenário internacional incerto, Mato Grosso do Sul conseguiu ampliar suas vendas externas, com destaque para a carne bovina e a diversificação de destinos”, afirmou.

Apesar da força do setor, a tarifa norte-americana já mostra impacto: em agosto, as exportações para os EUA recuaram 61% em relação ao mesmo mês de 2024, influenciadas por quedas de 46% na carne bovina e de 92% na celulose. Ainda assim, os frigoríficos conseguiram redirecionar parte da produção, mantendo o resultado positivo no acumulado do ano.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República