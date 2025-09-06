Abono Salarial 2023 pode ser sacado até 29 de dezembro

Elaine Oliveira

O Abono Salarial 2023 poderá ser sacado até o dia 29 de dezembro, informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Até o momento, 99.012 trabalhadores não realizaram o saque, totalizando R$ 114,3 milhões disponíveis.

O órgão também iniciou o processamento das informações encaminhadas pelas prefeituras até 20 de junho. Os servidores que tiveram atraso no pagamento referente ao ano-base de 2023 receberão o benefício em 15 de outubro. A partir de 5 de outubro, trabalhadores poderão consultar o valor e a instituição bancária responsável pelo pagamento por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal GOV.BR.

Quem tem direito?

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários mínimos médios no período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base;

Ter dados informados corretamente pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Formas de pagamento

O benefício será pago preferencialmente por crédito em conta Caixa (corrente, poupança ou digital) ou poupança social digital via aplicativo CAIXA Tem. Quem não possuir conta poderá sacar nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento ou correspondentes Caixa Aqui. No Banco do Brasil, o pagamento também será por crédito em conta, TED ou PIX, com opção de saque em agências para quem não tiver conta ou chave PIX.

Saques e cobertura

Até agora, mais de 25 milhões de trabalhadores receberam o abono referente ao ano-base 2023 e à revisão dos cinco anos anteriores, atingindo uma cobertura de 97,09%, com R$ 29,1 bilhões pagos.

Serviço

Dúvidas podem ser esclarecidas nos canais de atendimento do MTE, nas superintendências Regionais do Trabalho ou pelo telefone 158.