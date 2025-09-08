Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Economia Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 13:59 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 13h:59 - A | A

Após 4 anos

Aeroporto de Dourados volta hoje com voos para Guarulhos

Rota entre Dourados e Guarulhos será feita três vezes por semana

Viviane Freitas
Capital News

O Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados (MS), retomou nesta segunda-feira (8) os voos comerciais para Guarulhos (SP). Desde setembro do ano passado, o local recebia apenas voos particulares com aeronaves de pequeno porte.

Agora, a rota será operada por um Airbus A319 com capacidade para 140 passageiros. Os voos acontecem às segundas, quintas e sextas-feiras. De acordo com a Latam, os aviões partem de Guarulhos às 7h45 e chegam a Dourados em cerca de duas horas. No sentido inverso, decolam às 9h20.

Administrado atualmente pela Infraero, o aeroporto ficou mais de quatro anos sem voos comerciais, sendo o último em abril de 2021. Para retomar as operações, o local passou por reformas estruturais conduzidas pelo Exército, com investimento superior a R$ 135 milhões, provenientes das esferas federal, estadual e municipal.

“Ainda está prevista a construção de um novo terminal de embarque e desembarque de passageiros”, informou a administração do aeroporto. As obras buscam modernizar o espaço e ampliar a capacidade de atendimento.

