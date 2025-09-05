Procon de Dourados aponta aumento de 4,26% no preço médio da cesta básica

Flávio Veras

Marcelo Camargo/Agência Brasil Pesquisa foi feita em 12 supermercados da cidade e foram coletados preços de 29 itens

Pesquisa foi feita em 12 supermercados da cidade e foram coletados preços de 29 itens

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou essa semana – do dia 2 ao dia 4 – nova pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica de alimentos. O levantamento foi feito em 12 supermercados da cidade e foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos.

Conforme os fiscais do Procon, os produtos apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, como, por exemplo, o extrato de tomate (300 g), cuja diferença é de 640,26%, e a erva-mate de tereré, pacote de 500 gramas, com diferença de 551,02%. Já a esponja de aço, pacote com oito unidades, teve diferença de 450,34%.

Outras variações significativas foram verificadas no sabão em pó, caixa de 800 g, com diferença de 354,43%; o creme dental, 70 g, diferença de 342,96%; a goiabada, 300 g, diferença de 197,33%; o leite em pó integral, 400 g, diferença de 186,47%; e a água sanitária, 1 litro, com diferença de 167,44%.

Vale ressaltar que entre os estabelecimentos pesquisados foram encontrados 18 itens com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço. São exemplos o quilo da batata inglesa, da cebola, da farinha de mandioca torrada e do sal, além da margarina 500 g, o pacote de papel higiênico com 4 unidades de 30 m cada, e o sabonete 85 g.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 52,97%. Em relação à pesquisa do mês de agosto/2025 houve um aumento do preço médio da cesta básica de 4,26%.