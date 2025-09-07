Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Economia Domingo, 07 de Setembro de 2025, 15:59 - A | A

Domingo, 07 de Setembro de 2025, 15h:59 - A | A

Mato Grosso do Sul

Procon/MS realiza pesquisa sobre direitos do consumidor

Questionário online é alusivo aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

O Procon de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais, promove até esta segunda-feira (8) uma pesquisa para avaliar o nível de conhecimento da população sobre o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

O questionário é dividido em blocos temáticos e busca estimular a reflexão dos consumidores sobre o acesso aos seus direitos e o suporte oferecido pelos órgãos de defesa. Há ainda recortes específicos voltados a mulheres, pessoas negras e indígenas.

De acordo com o secretário-executivo do Procon Estadual, Angelo Motti, a iniciativa é fundamental para aproximar a população dos órgãos de defesa. “A pesquisa é uma ferramenta para ouvir a população, aprimorar serviços oferecidos e fortalecer políticas públicas que impactam diretamente os direitos dos consumidores”, destacou.

A ação integra as comemorações dos 35 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, celebrado no dia 11 de setembro, data em que os resultados do levantamento serão divulgados.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República