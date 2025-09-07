Procon/MS realiza pesquisa sobre direitos do consumidor

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/Procon Procon Campo Grande

O Procon de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais, promove até esta segunda-feira (8) uma pesquisa para avaliar o nível de conhecimento da população sobre o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

O questionário é dividido em blocos temáticos e busca estimular a reflexão dos consumidores sobre o acesso aos seus direitos e o suporte oferecido pelos órgãos de defesa. Há ainda recortes específicos voltados a mulheres, pessoas negras e indígenas.

De acordo com o secretário-executivo do Procon Estadual, Angelo Motti, a iniciativa é fundamental para aproximar a população dos órgãos de defesa. “A pesquisa é uma ferramenta para ouvir a população, aprimorar serviços oferecidos e fortalecer políticas públicas que impactam diretamente os direitos dos consumidores”, destacou.

A ação integra as comemorações dos 35 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, celebrado no dia 11 de setembro, data em que os resultados do levantamento serão divulgados.