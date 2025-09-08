Procon alerta para variações de até 20% nos preços dos combustíveis em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



Marcelo Camargo/Agência Brasil Pesquisa do Procon-MS revela variações nos preços em setembro; etanol comum apresenta diferença de até 20% entre os postos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa do Procon-MS revela variações nos preços em setembro; etanol comum apresenta diferença de até 20% entre os postos

O Procon de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (8) uma pesquisa com os preços dos combustíveis em Campo Grande, com dados coletados em 23 postos da capital. O levantamento aponta que, em comparação com agosto, o início de setembro registrou leve alta no etanol aditivado e estabilidade nos preços médios dos demais combustíveis. As variações mais notáveis ocorreram no pagamento com cartão de crédito.

O etanol aditivado teve aumento de 1,29%, subindo de R$ 3,89 para R$ 3,94 por litro. O diesel S10 aditivado também teve leve alta de 0,49%, passando de R$ 6,13 para R$ 6,16. Já entre as quedas, a gasolina comum recuou 0,34% no crédito (de R$ 5,95 para R$ 5,93) e o diesel S-500 comum caiu 0,17%, de R$ 6,00 para R$ 5,99. O GNV manteve o preço estável em R$ 4,62 por metro cúbico.

O estudo também revelou grande variação de preços entre os postos. O etanol comum, por exemplo, oscilou de R$ 3,58 a R$ 4,39 no crédito, uma diferença de 20,27%. A gasolina comum apresentou variação de até 16,10% no crédito, com preços entre R$ 5,59 e R$ 6,49. O diesel S10 comum variou até 11,32%, e o GNV teve diferença menor, de 4,45%.

O Procon orienta o consumidor a abastecer preferencialmente no início da manhã ou à noite para evitar perdas por evaporação, sempre em postos certificados pela ANP. Também recomenda atenção a promoções com valores muito abaixo da média e cuidados como não circular com o tanque na reserva. Os dados completos da pesquisa estão disponíveis no site oficial do Procon.