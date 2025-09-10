Tempo seco e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. O destaque desta quarta-feira (10) é a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

Na região sul do Estado, as manhãs devem ser mais amenas, com mínimas entre 10°C e 14°C. Já durante a tarde, os termômetros sobem em grande parte do território sul-mato-grossense.

As previsões apontam mínimas entre 12°C e 17°C e máximas de 29°C a 32°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, podendo chegar a valores abaixo de 10°C em pontos isolados. No sudoeste e Pantanal, as mínimas variam de 18°C a 26°C, com máximas de até 38°C. Já no bolsão, leste e norte, os registros devem oscilar entre 15°C e 22°C pela manhã e atingir até 37°C no período da tarde.

Em Campo Grande, a previsão indica mínimas de 18°C a 22°C e máximas entre 33°C e 36°C. Os ventos sopram do quadrante leste, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo passar desse patamar em forma de rajadas.



