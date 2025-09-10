Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Veja as vagas de emprego para Campo Grande nesta quarta-feira

Oportunidades contemplam quem já tem experiência e quem busca o primeiro emprego

Elaine Oliveira
Capital News

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.373 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (10). As oportunidades abrangem diferentes áreas, atendendo tanto candidatos com experiência quanto aqueles em busca do primeiro emprego.

Entre as funções que não exigem experiência, estão: ajudante de eletricista, atendente de padaria, montador de andaimes, operador de processo de produção, repositor de mercadorias, servente de obras e vendedor interno.

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

