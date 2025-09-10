Way Brasil abre 27 vagas para atuação na MS-306 em 7 cidades

Elaine Oliveira

Capital News



Marcello Casal Jr./Agência Brasil Carteira de trabalho

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Carteira de trabalho

A concessionária Way Brasil, responsável pela administração da rodovia estadual MS-306, está com 27 vagas abertas em diversas funções distribuídas por sete cidades de Mato Grosso do Sul. O processo seletivo é totalmente online e inclusivo, contemplando oportunidades afirmativas e para Pessoas com Deficiência (PcDs).

As vagas disponíveis são:

Operador(a) de Pedágio — 3 vagas (Inocência, Chapadão do Sul e Paranaíba)

Operador(a) de Tráfego — 4 vagas (Três Lagoas, Chapadão do Sul e Paranaíba)

Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado — 8 vagas (Cassilândia, Costa Rica, Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba)

Resgatista APH — 8 vagas (Chapadão do Sul, Cassilândia, Inocência, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado)

Condutor(a) APH Socorrista — 4 vagas (Aparecida do Taboado, Inocência, Chapadão do Sul e Cassilândia)

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo portal de vagas: waybrasil.gupy.io, onde constam detalhes das funções, requisitos e etapas do processo seletivo. Currículos enviados por e-mail não serão aceitos.

A Way Brasil administra a MS-306 desde 2020, garantindo conservação, manutenção e melhorias na rodovia que se estende por 219,5 km, da divisa MS/MT até o entroncamento com a BR-158 em Cassilândia, incorporando ainda 1,4 km da BR-359 até a divisa MS/GO.