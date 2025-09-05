Mato Grosso do Sul registra algumas das maiores temperaturas e menores índices de umidade do país

Elaine Oliveira

Capital News



Marcelo Camargo/Agência Brasil Calor

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Calor

Mato Grosso do Sul voltou a se destacar pelos extremos climáticos nesta quinta-feira (4). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado registrou algumas das temperaturas mais altas e umidades relativas do ar mais baixas do Brasil.

Em Corumbá, a estação meteorológica localizada na Fazenda Nhumirim, no Pantanal da Nhecolândia, registrou 38,9°C, a segunda maior temperatura do país.

Outro município que enfrentou calor intenso foi Coxim, onde os termômetros marcaram 38,6°C, a quarta maior máxima nacional.

Além do calor, a baixa umidade relativa do ar também preocupa. Coxim e Paranaíba ficaram empatados na segunda e terceira posições do ranking nacional, com apenas 15% de umidade.

Tempo seco em Campo Grande

A capital sul-mato-grossense também enfrenta o tempo seco. Em Campo Grande, a temperatura chegou a 34,4°C, com 19% de umidade relativa do ar nesta quinta-feira.

Os registros confirmam os avisos meteorológicos de tempo seco emitidos pelo Inmet para a região central, leste e norte do estado.



• • • • •

• REDES SOCIAIS •