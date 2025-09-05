Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Meio Ambiente Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 08:25 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 08h:25 - A | A

Clima

Mato Grosso do Sul registra algumas das maiores temperaturas e menores índices de umidade do país

Corumbá teve 38,9°C nesta quinta-feira (4), segundo o Inmet

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

Mato Grosso do Sul voltou a se destacar pelos extremos climáticos nesta quinta-feira (4). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado registrou algumas das temperaturas mais altas e umidades relativas do ar mais baixas do Brasil.

Em Corumbá, a estação meteorológica localizada na Fazenda Nhumirim, no Pantanal da Nhecolândia, registrou 38,9°C, a segunda maior temperatura do país.

Outro município que enfrentou calor intenso foi Coxim, onde os termômetros marcaram 38,6°C, a quarta maior máxima nacional.

Além do calor, a baixa umidade relativa do ar também preocupa. Coxim e Paranaíba ficaram empatados na segunda e terceira posições do ranking nacional, com apenas 15% de umidade.

Tempo seco em Campo Grande

A capital sul-mato-grossense também enfrenta o tempo seco. Em Campo Grande, a temperatura chegou a 34,4°C, com 19% de umidade relativa do ar nesta quinta-feira.

Os registros confirmam os avisos meteorológicos de tempo seco emitidos pelo Inmet para a região central, leste e norte do estado.


 • • • • •

 • REDES SOCIAIS •

Perfis
Facebook • @CapitalNews
Twitter • @CapitalNews
Instagram • @CapitalNews
 Google News • Capital News
Threads • @CapitalNews
TikTok • @capitalnews.com.br
Bluesky • @capitalnews.bsky.social
 YouTube • @CapitalNEWScombr
LinkedIn • Capital News
Telegram • @CapitalNews

Canal no WhatsApp
Capital News

• • • • •

Grupos no Facebook
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Concursos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Emprego & Oportunidades - Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Esporte MS
• Plantão Policial MS

Canais no Telegram
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Emprego & Oportunidades
• Concursos

• • • • •

REPORTAR NEWS
Whatsapp • 6730424141
Telegram • @ReportarNews

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República