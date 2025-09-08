Inmet avisa sobre risco de tempestades e rajadas de vento em 34 municípios de Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Deurico/Capital News ..

Deurico/Capital News

..

Campo Grande e outras oito cidades de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestade e vendaval para esta segunda-feira (8). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso amarelo, prevendo chuvas de até 50 mm em 24 horas e ventos que podem atingir até 60 km por hora.

Além da Capital, Anaurilândia, Aquidauana, Bataguassu, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo e Terenos estão na rota das condições climáticas severas, com previsão válida até a manhã de terça-feira (9). Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o fenômeno ocorre devido à combinação de uma nova frente fria, baixa pressão atmosférica e o transporte intenso de calor e umidade.

O Inmet alerta para cuidados importantes em caso de tempestade e vendaval: “Não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada”, orienta. Em caso de emergência, a população deve contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

No total, 34 municípios do estado têm aviso de possibilidade de vendavais, entre eles Água Clara, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Coxim, Ladário e Três Lagoas. Além disso, 53 cidades podem ser afetadas por tempestades entre segunda e terça-feira, incluindo Dourados, Maracaju, Ponta Porã, Rio Brilhante e Sidrolândia.

Diante do alerta, as autoridades reforçam a importância da atenção redobrada e dos cuidados necessários para evitar acidentes e prejuízos causados pelas condições climáticas adversas.



• • • • •

• REDES SOCIAIS •