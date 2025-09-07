Campo Grande 00:00:00 Domingo, 07 de Setembro de 2025

Previsão do tempo

Tempo firme predomina em Mato Grosso do Sul neste domingo

Previsão indica variação de temperaturas e rajadas de vento em várias regiões do estado

Elaine Oliveira
Capital News

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo seco e com sol neste domingo (7) em Mato Grosso do Sul. Segundo a meteorologia, a condição favorece céu com variação de nebulosidade em todas as regiões.

As temperaturas apresentam diferenças significativas conforme a localidade. No sul, cone-sul e Grande Dourados, os termômetros devem marcar mínimas entre 8°C e 14°C, com máximas variando de 20°C a 29°C. “Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 8°C”, aponta a previsão.

No sudoeste e no Pantanal, as mínimas ficam entre 12°C e 18°C, enquanto as máximas podem chegar a 34°C. Já nas regiões do Bolsão, leste e norte, a expectativa é de mínimas de 16°C a 21°C e máximas que podem atingir os 37°C.

Em Campo Grande, os moradores devem se preparar para temperaturas mínimas entre 15°C e 18°C, com máximas variando de 28°C a 33°C.

Além das variações de temperatura, a previsão indica ventos moderados, inicialmente do quadrante sul e girando para o quadrante leste ao longo do dia. A intensidade pode variar entre 40 km/h e 60 km/h, mas “pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h”.


