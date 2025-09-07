Campo Grande 00:00:00 Domingo, 07 de Setembro de 2025

Meio Ambiente Domingo, 07 de Setembro de 2025, 11:58 - A | A

Domingo, 07 de Setembro de 2025, 11h:58 - A | A

Cuidados

Incêndio na Tríplice Fronteira atinge território de Mato Grosso do Sul

Chamas avançaram da Bolívia para região próxima ao Forte Coimbra, em Corumbá

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

Um incêndio de grandes proporções registrado na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Bolívia e Paraguai, chegou ao território sul-mato-grossense nesta sexta-feira (5). As chamas atingem a área próxima ao Forte Coimbra, entre os municípios de Porto Murtinho e Corumbá.

Segundo o capitão Carlos, comandante das operações de combate no local, o fogo foi identificado pelo sistema de monitoramento ainda pela manhã, a cerca de 15 quilômetros da fronteira, em território boliviano. “À tarde surgiu no local um foco secundário a noroeste do foco principal. As equipes trabalharam durante a noite e conseguiram controlar o foco secundário e o flanco oeste do foco principal que veio da Bolívia. Hoje estão combatendo a linha que se desloca na direção noroeste”, explicou.

A ação mobiliza a Base Avançada do Grupo de Combate a Incêndios Florestais, além das bases de Corumbá e Aquidauana. O Grupo de Operações Aéreas (GOA) também foi acionado, com previsão de chegada ainda neste sábado.

De acordo com o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), o incêndio acontece em uma área remota, de difícil acesso, localizada a cerca de 110 quilômetros de Corumbá. Para chegar ao ponto, é necessário deslocamento de barco ou por estrada de chão, em um percurso que pode levar até três horas.

Ainda não há informações sobre a extensão da área devastada pelas chamas.


 • • • • •

 • REDES SOCIAIS •

Perfis
Facebook • @CapitalNews
Twitter • @CapitalNews
Instagram • @CapitalNews
 Google News • Capital News
Threads • @CapitalNews
TikTok • @capitalnews.com.br
Bluesky • @capitalnews.bsky.social
 YouTube • @CapitalNEWScombr
LinkedIn • Capital News
Telegram • @CapitalNews

Canal no WhatsApp
Capital News

• • • • •

Grupos no Facebook
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Concursos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Emprego & Oportunidades - Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Esporte MS
• Plantão Policial MS

Canais no Telegram
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Emprego & Oportunidades
• Concursos

• • • • •

REPORTAR NEWS
Whatsapp • 6730424141
Telegram • @ReportarNews

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República