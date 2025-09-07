Incêndio na Tríplice Fronteira atinge território de Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Um incêndio de grandes proporções registrado na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Bolívia e Paraguai, chegou ao território sul-mato-grossense nesta sexta-feira (5). As chamas atingem a área próxima ao Forte Coimbra, entre os municípios de Porto Murtinho e Corumbá.

Segundo o capitão Carlos, comandante das operações de combate no local, o fogo foi identificado pelo sistema de monitoramento ainda pela manhã, a cerca de 15 quilômetros da fronteira, em território boliviano. “À tarde surgiu no local um foco secundário a noroeste do foco principal. As equipes trabalharam durante a noite e conseguiram controlar o foco secundário e o flanco oeste do foco principal que veio da Bolívia. Hoje estão combatendo a linha que se desloca na direção noroeste”, explicou.

A ação mobiliza a Base Avançada do Grupo de Combate a Incêndios Florestais, além das bases de Corumbá e Aquidauana. O Grupo de Operações Aéreas (GOA) também foi acionado, com previsão de chegada ainda neste sábado.

De acordo com o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), o incêndio acontece em uma área remota, de difícil acesso, localizada a cerca de 110 quilômetros de Corumbá. Para chegar ao ponto, é necessário deslocamento de barco ou por estrada de chão, em um percurso que pode levar até três horas.

Ainda não há informações sobre a extensão da área devastada pelas chamas.



