Sábado, 06 de Setembro de 2025

Meio Ambiente Sábado, 06 de Setembro de 2025, 15:56

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 15h:56 - A | A

14 cidades

Risco de incêndios e problemas de saúde com umidade do ar baixa em Mato Grosso do Sul

Com índices de umidade abaixo do recomendado, especialistas alertam para riscos à saúde e recomendam cuidados

Viviane Freitas
Capital News

O inverno continua rigoroso em várias regiões de Mato Grosso do Sul, e neste sábado (6), a umidade relativa do ar pode atingir apenas 12% em 14 cidades do estado. Essa queda nos índices coloca a umidade muito abaixo dos níveis recomendados, que variam entre 40% e 60%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os índices de umidade podem variar entre 20% e 12% em várias áreas do estado. Isso aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar problemas de saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Diante dessa situação, especialistas recomendam cuidados para evitar desidratação e danos à saúde. A ingestão constante de líquidos, o uso de hidratantes para a pele e umidificadores de ar são essenciais para manter o bem-estar. Além disso, é aconselhável evitar atividades físicas intensas e a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

As cidades afetadas pelo alerta de baixa umidade são: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

A população dessas regiões deve redobrar os cuidados, especialmente com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, para prevenir complicações causadas pela baixa umidade.


