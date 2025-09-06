Orquídea de Mato Grosso do Sul ganha espaço no Bioparque Pantanal

Viviane Freitas

A orquídea Cattleya nobilior, símbolo de Mato Grosso do Sul, agora faz parte do acervo do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, o Bioparque abriga uma das maiores coleções de espécies de peixes de água doce do mundo, e a Cattleya nobilior chega para reforçar a diversidade e identidade ambiental do Estado.

A nova atração está localizada no jardim da área externa do Bioparque, um espaço que visa destacar a importância da preservação da flora. A inclusão da orquídea foi possível graças a uma parceria com a Associação Campo-grandense de Orquidofilia e Ambientalismo (ACOA) e a Associação da Cattleya Nobilior (ACN). Essas entidades contribuíram com as plantas, permitindo que o público tenha a oportunidade de apreciar uma espécie emblemática da região.

O objetivo do jardim é não apenas embelezar o Bioparque, mas também promover a conscientização sobre a preservação ambiental. Silvia Saffe Chacha, orquidófila e responsável pela ideia de trazer a planta para o local, destacou que a iniciativa surgiu após uma visita ao Bioparque. A ausência da orquídea no espaço destinado aos ipês inspirou a sugestão de incluir a flor-símbolo de Mato Grosso do Sul no jardim.

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, comentou sobre a relevância da iniciativa. Ela enfatizou que a presença da Cattleya nobilior nos jardins do Bioparque é um gesto que vai além da estética. É uma forma de valorizar a identidade cultural do Estado, preservar sua biodiversidade e despertar o orgulho de sua flora única.

A Cattleya nobilior foi instituída como símbolo de Mato Grosso do Sul em 2019. Originária principalmente da região Centro-Oeste, a orquídea também é encontrada em outros estados, como Maranhão e Tocantins. Sua inclusão no Bioparque Pantanal reafirma o compromisso com a conservação da flora e a promoção da cultura ambiental do Estado.



