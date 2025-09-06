Sábado será de tempo firme e baixa umidade em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Edemir Rodrigues/Portal MS Previsão indica chuvas para MS

Previsão indica chuvas para MS

A previsão do tempo para este sábado (8) em Mato Grosso do Sul indica tempo firme, sol e variação de nebulosidade em razão da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima seco em praticamente todo o estado.

Esse cenário favorece a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, que devem variar entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

As temperaturas no amanhecer serão mais amenas, com mínimas entre 8°C e 11°C, mas à tarde a tendência é de elevação.

Confira as temperaturas por região

Sul, cone-sul e grande Dourados: mínimas entre 8°C e 14°C; máximas entre 20°C e 29°C. Em pontos isolados, os termômetros podem marcar abaixo de 8°C.

Sudoeste e Pantanal: mínimas entre 12°C e 18°C; máximas entre 23°C e 34°C.

Bolsão, leste e norte: mínimas entre 16°C e 21°C; máximas entre 31°C e 37°C.

Campo Grande: mínimas de 15°C a 18°C; máximas de 28°C a 33°C.

Os ventos devem soprar do quadrante sul e, ao longo do domingo, girar para o quadrante leste, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h. Rajadas acima de 60 km/h podem ocorrer em pontos isolados.



