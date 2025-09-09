Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Sol e chuvas marcam terça-feira em Mato Grosso do Sul

Frente fria traz pancadas isoladas e rajadas de vento, com contraste térmico entre sul e norte do estado

Elaine Oliveira
Capital News

Com a passagem de uma frente fria oceânica, o tempo em Mato Grosso do Sul deve registrar sol com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas, especialmente nas regiões sul, sudoeste e oeste. Nas demais áreas, não se descartam pancadas isoladas de chuva. Pontualmente, podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento devido à combinação da frente fria, área de baixa pressão e avanço de cavado pré-frontal.

Apesar da mudança no tempo, as temperaturas permanecem elevadas à tarde. No sul do estado, as máximas não devem passar de 24°C, enquanto no norte podem chegar a 37°C. As mínimas variam entre 14°C e 26°C, dependendo da região, com destaque para áreas pontuais que podem registrar até 12°C. Em Campo Grande, as temperaturas oscilam entre 20°C e 32°C.

Os ventos sopram do quadrante sul, entre 40 e 60 km/h, com rajadas que podem ultrapassar 50 km/h.


