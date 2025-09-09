Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Eliminatórias da Copa do Mundo

Na altitude, Brasil é derrotado pela Bolívia que mantém vivo sonho da Copa do Mundo

Bolívia vence e garante repescagem para Copa do Mundo e expõe as fragilidades da Seleção de Ancelotti

Anderson Ramos Lino
Capital News

Na despedida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil sucumbiu aos 4.100 metros de altitude de El Alto e foi derrotado pela Bolívia por 1 a 0, nesta terça-feira (9). O gol foi marcado por Miguelito, jovem promessa do América-MG, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. 

Com o resultado, a Bolívia chegou aos 20 pontos, ultrapassou a Venezuela e garantiu a sétima colocação, que dá vaga à repescagem. Já a Seleção Brasileira, que entrou em campo já classificada, encerrou a campanha em quinto lugar, com 28 pontos — sua pior colocação em Eliminatórias desde a criação do formato atual. 

Ancelotti e CBF reclamam de condições 

O técnico Carlo Ancelotti reconheceu o esforço dos atletas, mas destacou as dificuldades impostas pela altitude: "Muito difícil jogar aqui. De positivo, vi o esforço do time, porque é um ambiente complicado, tanto no aspecto técnico quanto físico." 

Já o presidente da CBF, Samir Xaud, criticou duramente a organização boliviana, classificando a recepção como "várzea": "Jogamos contra arbitragem, polícia e gandulas. Foi uma tristeza o que ocorreu. Além da altitude, vivemos um verdadeiro antijogo." 

Rafael Ribeiro/CBF

Bolívia 1 x 0 Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo 2025 - Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti exaltou o empenho da Seleção Brasileira na derrota para a Bolívia a 4.100 metros de altitude

Campanha histórica — para o mal 

Em 18 jogos, o Brasil somou oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, conquistando apenas 28 pontos dos 54 possíveis. Essa marca coloca a Seleção como a pior campanha em Eliminatórias dos últimos anos, ainda que tenha garantido a vaga direta no Mundial de 2026. 

Resultados dos jogos da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Bolívia 1 × 0 Brasil (El Alto) 

Equador 1 × 0 Argentina (Guayaquil) 

Colômbia 6 × 3 Venezuela 

Uruguai 0 × 0 Chile 

Paraguai 1 × 0 Peru

Próximos compromissos 

Agora, a Seleção volta a campo em outubro para dois amistosos na Ásia: contra a Coreia do Sul, no dia 10, e diante do Japão, no dia 14, como parte da preparação para a Copa do Mundo.

Rafael Ribeiro / CBF

Bolívia 1 x 0 Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo 2025

Seleção Brasileira volta a campo em outubro, enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, e encara o Japão, em Tóquio

