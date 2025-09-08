Sol e aumento de nuvens podem trazer chuvas para Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

A previsão do tempo indica sol com aumento gradual de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. De forma pontual, não se descartam tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido à aproximação de uma frente fria e à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

O transporte intenso de calor e umidade, aliado ao avanço de cavados, deve favorecer a formação de instabilidades, especialmente na região sul do estado.

As temperaturas variam conforme a região:

Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas de 17°C a 19°C e máximas entre 30°C e 33°C

Sudoeste e Pantanal: mínimas de 17°C a 22°C e máximas de 36°C a 38°C

Bolsão, leste e norte: mínimas de 19°C a 21°C e máximas entre 36°C e 39°C

Campo Grande: mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 34°C a 36°C

Os ventos sopram do quadrante norte com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, podendo atingir rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.



