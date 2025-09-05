Frente fria provoca queda acentuada nas temperaturas

Elaine Oliveira

A passagem de uma frente fria deve mudar o tempo em Mato Grosso do Sul nos próximos dias. A previsão indica sol com variação de nebulosidade, mas não se descartam pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. O principal destaque será a queda nas temperaturas, especialmente na metade sul do Estado.

O contraste térmico será evidente: em Ponta Porã e Porto Murtinho, as máximas não devem ultrapassar os 17°C, enquanto no norte, cidades como Paranaíba e Coxim podem alcançar os 35°C.

Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 10°C e 14°C e máximas de 17°C a 26°C; em pontos isolados, os termômetros podem cair abaixo de 10°C.

Sudoeste e Pantanal: mínimas entre 13°C e 17°C e máximas variando de 18°C a 26°C.

Bolsão, leste e norte: mínimas de 18°C a 21°C, com máximas de 33°C a 35°C.

Campo Grande: mínima prevista entre 18°C e 20°C e máxima de 30°C a 32°C.

Os ventos do quadrante sul devem atingir entre 40 km/h e 60 km/h, podendo haver rajadas acima de 50 km/h em algumas localidades.



