Tumulto marca ‘Grito dos Excluídos’ após desfile de 7 de Setembro em Campo Grande

Luiza Ribeiro, Zeca e Vander durante tumulto com PMs

Uma confusão envolvendo policiais militares, políticos do PT e outros manifestantes, marcou o tradicional Grito dos Excluídos, ao término do desfile de Sete de Setembro realizado na Rua 13 de Maio neste domingo, em Campo Grande. Quando empurraram as grades que cercava a pista do desfile, o grupo foi inicialmente barrado pela segurança e um dos policiais chegou a usar spray de pimenta, gerando protestos do grupo em que estavam o deputado federal e presidente estadual do PT Vander Loubet, os deputados estaduais Pedro Kemp e Zeca do PT, os vereadores petistas Jean Ferreira e Luiza Ribeiro, e o titular da Superintendência do Patrimônio Público da União (SPU), Tiago Botelho. Depois do tumulto, as grades foram retiradas, e os manifestantes puderam fazer o ato que neste ano, entre outros temas, foi em defesa da democracia e contra a anistia aos bolsonaristas envolvidos na tentativa de golpe de Estado no país. Antes, o tradicional desfile cívico militar ocorreu de forma pacífica, e atraiu cerca de 14 mil pessoas ao centro da cidade segundo estimativa da PM. Com a presença do governador Eduardo Riedel e de outras autoridades civis e militares no palanque, não passou despercebida a ausência da prefeita Adriane Lopes (ambos do PP). Veja vídeo do tumulto divulgado pelo Correio do Estado.

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem ato pela anista e contra o Supremo em Campo Grande

Fotos Gerson Oliveira/Correio do Estado Reprodução Ato pró-Bolsonaro em Campo Grande

Em meio ao julgamento no Supremo do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados acusados de tentativa de golpe de Estado, lideranças bolsonaristas, apoiadores e simpatizantes se reuniram na tarde deste domingo, dia 7 de Setembro, nos altos da Avenida Afonso Pena em frente ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no movimento "Reaja Brasil".

Dentre os presentes estavam políticos do PL, como o deputado federal Marcos Pollon, o deputado estadual João Henrique Catan, o vereador André Salineiro. O deputado estadual Coronel David divulgou nota informando que não pôde comparecer por motivos de saúde, mas reforçando seu apoio ao movimento.

Usando camisas verde amarelas e com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, o grupo defendeu uma anistia que pode beneficiar o ex-presidente e impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. No local, os manifestantes fizeram a oração do Pai Nosso, cantaram o Hino Nacional, ouviram discursos de políticos da direita e ouviram um áudio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, enviado especialmente para o evento, agradecendo o apoio. (Com Midiamax e Correio do Estado)

