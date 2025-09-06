Casal italiano que pretende adotar criança em MS tem pedido autorizado pela Justiça

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



TJMS Divulgação Ruy Celso comandou a reunião da Cejai

TJMS Divulgação

Ruy Celso comandou a reunião da Cejai

Um casal italiano foi autorizado pela Justiça estadual a adotar uma criança em Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada ontem pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Cejai) na sala de reuniões da Corregedoria-Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça (TJMS), que analisou o pedido, que teve parecer favorável do Ministério Público. O casal pretende adotar uma criança de 10 anos da cidade de Sidrolândia. Embora a habilitação não tenha sido destinada diretamente a essa criança, a compatibilidade poderá favorecer a formação de um futuro vínculo adotivo.

De acordo com o voto da juíza Katy Braun do Prado, aprovado pela vomissão, o processo atende às exigências do artigo 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e às normas regimentais da Cejai. Estudos sociais e psicológicos confirmaram a capacidade do casal para o projeto adotivo, ressaltando a idoneidade moral e a inexistência de antecedentes criminais em seu país de origem. O casal não impôs restrições quanto a sexo ou etnia da criança, limitando apenas a doenças irreversíveis. Embora possuam condições financeiras modestas, a Cejai entendeu que tais circunstâncias não constituem impedimento, destacando que o cuidado de uma família é sempre superior ao acolhimento em instituição.

Durante a reunião, o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Ruy Celso Barbosa Florence, relembrou a tradição italiana nas adoções internacionais, mencionando o histórico “Trem da Felicidade”, iniciativa do pós-guerra que levou milhares de crianças a novos lares e transformou vidas (saiba mais aqui). Com a decisão, o casal passa a integrar o cadastro de habilitados para adoção internacional no Estado, sendo representado pela Associazione Di Volontariato Per La Famiglia e L´Adozione- Il Mantello.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.