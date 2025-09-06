Mesa autoriza realização de concurso na Alems

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Sede da Assembleia Legislativa, em Campo Grande

A Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) publicou no Diário Oficial do Legislativo na quinta (03) o Ato 41/2025, que autoriza a realização de concurso público, que ofertará vagas na Casa de Leis em níveis médio e superior, conforme prevê a Lei 6.278/2024, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Legislativo estadual. Conforme a publicação, a comissão organizadora deverá coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução de todas as etapas do certame, e é integrada por sete servidores de setores diversos, como da Secretária de Gestão de Pessoas, da Infraestrutura e do Sindicato dos Servidores da Assembleia (Sisalms). Ainda ontem, em reunião com membros da comissão organizadora, do presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP) formalizou convite para que o Ministério Público estadual faça o acompanhamento do concurso. “Esse concurso é um marco para o Legislativo estadual. Queremos que todo o processo seja conduzido com absoluta transparência, e a participação do Ministério Público reforça a confiança da sociedade na lisura do certame”, destacou Claro. O último concurso da Alems aconteceu em 2016, quando foram oferecidas 80 vagas para cargos de níveis médio e superior.

