Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Marco Eusébio Sábado, 06 de Setembro de 2025, 07:39 - A | A

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 07h:39 - A | A

Coluna Entrelinhas da Notícia

Mesa autoriza realização de concurso na Alems

Por Marco Eusébio

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Da coluna Entrelinhas da Notícia
Artigo de responsabilidade do autor

A Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) publicou no Diário Oficial do Legislativo na quinta (03) o Ato 41/2025, que autoriza a realização de concurso público, que ofertará vagas na Casa de Leis em níveis médio e superior, conforme prevê a Lei 6.278/2024, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Legislativo estadual. Conforme a publicação, a comissão organizadora deverá coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução de todas as etapas do certame, e é integrada por sete servidores de setores diversos, como da Secretária de Gestão de Pessoas, da Infraestrutura e do Sindicato dos Servidores da Assembleia (Sisalms). Ainda ontem, em reunião com membros da comissão organizadora, do presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP) formalizou convite para que o Ministério Público estadual faça o acompanhamento do concurso. “Esse concurso é um marco para o Legislativo estadual. Queremos que todo o processo seja conduzido com absoluta transparência, e a participação do Ministério Público reforça a confiança da sociedade na lisura do certame”, destacou Claro. O último concurso da Alems aconteceu em 2016, quando foram oferecidas 80 vagas para cargos de níveis médio e superior.

  

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG

 
• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República