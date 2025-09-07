Campo Grande 00:00:00 Domingo, 07 de Setembro de 2025

Coluna Entrelinhas da Notícia

Bonito recebe novos voos a partir deste mês

Por Marco Eusébio

Da coluna Entrelinhas da Notícia
Artigo de responsabilidade do autor

A partir da semana que vem, Bonito passará a receber voos regulares da Latam Airlines. Com a nova operadora, que se junta a Gol e Azul, a cidade turística passará a ser atendida pelas três maiores companhias aéreas brasileiras com partidas dos três principais aeroportos de São Paulo: Viracopos, Congonhas e Cumbica, o que deve facilitar o acesso de turistas vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A expectativa do Governo do Estado, que opera o aeroporto regional desde 2018 e tem investido na infraestrutura do terminal, é de que o movimento cresça bastante. De janeiro até 14 de agosto deste ano, foram registrados 38.125 passageiros e o governo acredita que o último ultrapasse 60 mil até dezembro com a chegada da Latam. "Agora Bonito se conecta diretamente a Guarulhos, que é o principal ponto de entrada internacional do Brasil", diz Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

Veja como vão ficar as opções de voos em Bonito:

Latam Airlines: saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), com voos às quartas e sábados, operados em Airbus A319 e A320;

Gol Linhas Aéreas: partindo do Aeroporto de Congonhas (CGH), com frequência às terças e sábados, em Boeing 737;

Azul Linhas Aéreas: com origem no Aeroporto de Viracopos (VCP), voando às terças, quintas e domingos, em Embraer E195 e E295. (Com Agência de Notícias MS)

  

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG

 
• • • • •

