Bonito recebe novos voos a partir deste mês

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Governo MS Divulgação Latam vai operar no aeroporto de Bonito

Governo MS Divulgação

Latam vai operar no aeroporto de Bonito

A partir da semana que vem, Bonito passará a receber voos regulares da Latam Airlines. Com a nova operadora, que se junta a Gol e Azul, a cidade turística passará a ser atendida pelas três maiores companhias aéreas brasileiras com partidas dos três principais aeroportos de São Paulo: Viracopos, Congonhas e Cumbica, o que deve facilitar o acesso de turistas vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A expectativa do Governo do Estado, que opera o aeroporto regional desde 2018 e tem investido na infraestrutura do terminal, é de que o movimento cresça bastante. De janeiro até 14 de agosto deste ano, foram registrados 38.125 passageiros e o governo acredita que o último ultrapasse 60 mil até dezembro com a chegada da Latam. "Agora Bonito se conecta diretamente a Guarulhos, que é o principal ponto de entrada internacional do Brasil", diz Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

Veja como vão ficar as opções de voos em Bonito:

Latam Airlines: saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), com voos às quartas e sábados, operados em Airbus A319 e A320;

Gol Linhas Aéreas: partindo do Aeroporto de Congonhas (CGH), com frequência às terças e sábados, em Boeing 737;

Azul Linhas Aéreas: com origem no Aeroporto de Viracopos (VCP), voando às terças, quintas e domingos, em Embraer E195 e E295. (Com Agência de Notícias MS)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.