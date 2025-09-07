Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Marco Eusébio Domingo, 07 de Setembro de 2025, 17:54 - A | A

Domingo, 07 de Setembro de 2025, 17h:54 - A | A

Coluna Entrelinhas da Notícia

Exportação brasileira para outros países cresce no primeiro mês do tarifaço de Donald Trump

Por Marco Eusébio

Da coluna Entrelinhas da Notícia
Artigo de responsabilidade do autor

Em agosto, primeiro mês do tarifaço ideológico de 50% decretado por Donald Trump aos produtos brasileiros, as exportações do Brasil para os Estados Unidos tiveram uma queda de 18,5% em comparação a agosto do ano passado. Mesmo assim, o Brasil fechou o mês com superávit de US$ 6,13 bilhões em suas exportações, resultado da diferença entre US$ 29,86 bilhões em vendas para o exterior e US$ 23,73 bilhões em importações, um crescimento de 35,8% em relação a agosto do ano anterior. Isso graças ao aumento nas vendas para outros países, principalmente para a China (de 29,9%), Argentina (de 40,37%) e para o México (de 43,82%), que puxaram a alta das exportações brasileiras no mês. Segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (Mdic), a agropecuária e a indústria extrativa foram os setores que puxaram o desempenho para cima, com alta de 8,3% e 11,3%, respectivamente. Especialistas, entretanto, acreditam que o maior impacto do tarifaço dos EUA possa ser sentido nos próximos meses. (Com O Globo)

  

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG

 
Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.

