Exportação brasileira para outros países cresce no primeiro mês do tarifaço de Donald Trump

Exportações brasileiras crescem, apesar dos EUA

Em agosto, primeiro mês do tarifaço ideológico de 50% decretado por Donald Trump aos produtos brasileiros, as exportações do Brasil para os Estados Unidos tiveram uma queda de 18,5% em comparação a agosto do ano passado. Mesmo assim, o Brasil fechou o mês com superávit de US$ 6,13 bilhões em suas exportações, resultado da diferença entre US$ 29,86 bilhões em vendas para o exterior e US$ 23,73 bilhões em importações, um crescimento de 35,8% em relação a agosto do ano anterior. Isso graças ao aumento nas vendas para outros países, principalmente para a China (de 29,9%), Argentina (de 40,37%) e para o México (de 43,82%), que puxaram a alta das exportações brasileiras no mês. Segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (Mdic), a agropecuária e a indústria extrativa foram os setores que puxaram o desempenho para cima, com alta de 8,3% e 11,3%, respectivamente. Especialistas, entretanto, acreditam que o maior impacto do tarifaço dos EUA possa ser sentido nos próximos meses. (Com O Globo)

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.