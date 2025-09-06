André vs Zeca 30 anos depois

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Ilustração Arquivo 'Santinhos' de André e Zeca em 1986

Ilustração Arquivo

'Santinhos' de André e Zeca em 1986

Parecia cena da década de 1980, quando políticos e empresários se reuniam no Bar do Zé e, não raras vezes, traçavam o futuro de Campo Grande. Em conversa no antigo bar da Barão do Rio Branco na semana passada, dois amigos relembraram a histórica disputa pela prefeitura da Capital em 1996 quando André Puccinelli venceu Zeca do PT com 50,08% dos votos válidos contra 49,92% (diferença de apenas 441 votos) em segundo turno, dando início à rivalidade entre ambos. No ano que vem, os dois ex-governadores deverão ser candidatos a vagas na Assembleia Legislativa, sendo o petista candidato à reeleição. E os tais amigos aproveitaram pra reeditar 30 anos depois aquela velha disputa em uma aposta, valendo caixa de cerveja para quem acertar qual dos dois antigos rivais será o mais votado para deputado estadual.

