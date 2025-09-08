Manchetes desta segunda-feira

O Estado de S.Paulo - SP
"Crise do Master põe sob ameaça caixa de fundos de pensão e banco público"
O Globo - RJ
"Direita pede anistia eleitoral de Bolsonaro, e Lula defende soberania"
Folha de S.Paulo - SP
"Tarcísio cobra anistia e chama Moraes de ditador e tirano no 7 de Setembro"
Estado de Minas - MG
"Desfile, defesa da soberania e protestos"
Correio Braziliense - DF
"Lula exalta soberania; Tarcisio ataca Moraes"
Jornal do Commercio - PE
"Após quatro anos, é tempo de Santa Cruz na Série C"
Correio do Estado - MS
"Ofensiva do MPMS no Parque do Prosa provoca enxurrada de ações"
A Tarde - BA
"Temporada de cruzeiros deve injetar R$ 150 mi na economia baiana"
Zero Hora - RS
"Expointer se encerra com recorde de público, mas vendas de máquinas caem"
