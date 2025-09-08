Manchetes desta segunda-feira

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



O Estado de S.Paulo - SP

"Crise do Master põe sob ameaça caixa de fundos de pensão e banco público"

O Globo - RJ

"Direita pede anistia eleitoral de Bolsonaro, e Lula defende soberania"

Folha de S.Paulo - SP

"Tarcísio cobra anistia e chama Moraes de ditador e tirano no 7 de Setembro"

Estado de Minas - MG

"Desfile, defesa da soberania e protestos"

Correio Braziliense - DF

"Lula exalta soberania; Tarcisio ataca Moraes"

Jornal do Commercio - PE

"Após quatro anos, é tempo de Santa Cruz na Série C"

Correio do Estado - MS

"Ofensiva do MPMS no Parque do Prosa provoca enxurrada de ações"

A Tarde - BA

"Temporada de cruzeiros deve injetar R$ 150 mi na economia baiana"

Zero Hora - RS

"Expointer se encerra com recorde de público, mas vendas de máquinas caem"

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.