Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Trânsito Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 17:58 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 17h:58 - A | A

Seu nome está na lista?

Detran-MS notifica motoristas e alerta sobre suspensão e cassação da CNH

“Os condutores devem apresentar defesa escrita para evitar penalidades”, informa edital do Detran-MS

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

O Detran-MS divulgou um edital notificando motoristas infratores de todo o estado sobre a instauração de processo administrativo para aplicar penalidades, como suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A lista completa dos nomes está disponível no edital.

Segundo o documento, os motoristas relacionados devem apresentar defesa escrita para tentar evitar as penalidades. “A partir da página 27, começa a relação dos condutores que precisam recorrer ou entregar a CNH devido à suspensão ou cassação do direito de dirigir”, destaca o Detran.

Quem não desejar contestar deve entregar a CNH em qualquer unidade do Detran e realizar o curso de reciclagem para condutores infratores. O documento só será devolvido após aprovação no exame teórico.

O recurso pode ser protocolado online pelo portal “Meu Detran”, onde também é possível acompanhar o processo. O órgão alerta: “Conduzir veículo durante o período de suspensão pode resultar na cassação permanente do direito de dirigir.”

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República