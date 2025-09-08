Detran-MS notifica motoristas e alerta sobre suspensão e cassação da CNH

Seu nome está na lista?

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/Governo do Estado “Os condutores devem apresentar defesa escrita para evitar penalidades”, informa edital do Detran-MS

O Detran-MS divulgou um edital notificando motoristas infratores de todo o estado sobre a instauração de processo administrativo para aplicar penalidades, como suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A lista completa dos nomes está disponível no edital.

Segundo o documento, os motoristas relacionados devem apresentar defesa escrita para tentar evitar as penalidades. “A partir da página 27, começa a relação dos condutores que precisam recorrer ou entregar a CNH devido à suspensão ou cassação do direito de dirigir”, destaca o Detran.

Quem não desejar contestar deve entregar a CNH em qualquer unidade do Detran e realizar o curso de reciclagem para condutores infratores. O documento só será devolvido após aprovação no exame teórico.

O recurso pode ser protocolado online pelo portal “Meu Detran”, onde também é possível acompanhar o processo. O órgão alerta: “Conduzir veículo durante o período de suspensão pode resultar na cassação permanente do direito de dirigir.”