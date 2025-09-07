A história do Secos & Molhados na telinha

Mais de meio século depois do fim dos "Secos & Molhados", Ney Matogrosso, Gerson Conrad, Emilio Carrera e Willy Verdaguer (os dois últimos músicos da banda) se reencontram para gravar a inédita "Ouvindo o silêncio" (Paulo Mendonça e Gerson Conrad), canção feita especialmente para a série documental "Primavera nos Dentes - A história do Secos & Molhados", que estreia em outubro no Canal Brasil. "A produção, dirigida por Miguel de Almeida (autor do ótimo livro homônimo), mostra como as forças da repressão tentaram, sem sucesso, conter a trajetória da banda e revela bastidores da tentativa de dissolvê-la por parte de gravadoras estrangeiras, incomodadas com o sucesso de uma gravadora brasileira", informa em blog no O Globo, o Lauro Jardim.
