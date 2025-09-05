PF combate fraude em desbloqueio de benefícios do INSS em Campo Grande

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira em Campo Grande a Operação Desbloqueio, contra fraudes no desbloqueio de benefícios previdenciários para a realização de empréstimos consignados. Segundo as investigações, um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), lotado na Capital, teria usado sua senha e matrícula funcionais para liberar, de forma indevida, milhares de benefícios previdenciários, possibilitando a contratação de empréstimos consignados que podem ultrapassar R$ 33 milhões. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal em Campo Grande. A investigação, segundo a PF, começou em março deste ano e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do INSS no Mato Grosso do Sul.
LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG
• • • • •