PF combate fraude em desbloqueio de benefícios do INSS em Campo Grande

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira em Campo Grande a Operação Desbloqueio, contra fraudes no desbloqueio de benefícios previdenciários para a realização de empréstimos consignados. Segundo as investigações, um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), lotado na Capital, teria usado sua senha e matrícula funcionais para liberar, de forma indevida, milhares de benefícios previdenciários, possibilitando a contratação de empréstimos consignados que podem ultrapassar R$ 33 milhões. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal em Campo Grande. A investigação, segundo a PF, começou em março deste ano e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do INSS no Mato Grosso do Sul.

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.