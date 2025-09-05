Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Coluna Entrelinhas da Notícia

Assembleia aprova homenagens ao cooperativismo em MS

Por Marco Eusébio

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) aprovou ontem o Projeto de Resolução n° 024/2025, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo da Casa, que institui o Diploma e a Medalha do Mérito Legislativo em Homenagem ao Cooperativismo, honrarias que serão concedidas a pessoas físicas e jurídicas que se destacarem na promoção do cooperativismo no Estado.

A iniciativa, segundo o deputado, reforça o reconhecimento da importância das cooperativas como instrumentos de geração de emprego, renda e inclusão social, além de fortalecer um setor essencial para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul. "Essa honraria é uma forma de valorizar quem acredita na força do trabalho coletivo e contribui para o crescimento sustentável do nosso Estado. O cooperativismo é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento social e econômico, e queremos reconhecer aqueles que fazem a diferença nesse setor”, disse Rinaldo.

O parlamentar salientou que o cooperativismo tem se consolidado em MS. Atualmente, são 137 cooperativas ativas, reunindo cerca de 660 mil cooperados e gerando aproximadamente 15 mil empregos diretos. Estima-se que 90% dos 79 municípios sul-mato-grossenses contam com pelo menos uma cooperativa, evidenciando a presença significativa em todas as regiões.

  

• • • • •

