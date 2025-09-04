Câmara de Campo Grande prorroga prazo da CPI do Transporte por 30 dias

Viviane Freitas

Foto: Izaias-Medeiros/Camara de Cg Relatório final sobre o Consórcio Guaicurus deve ser entregue até setembro

Relatório final sobre o Consórcio Guaicurus deve ser entregue até setembro

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, prorrogou por mais 30 dias o prazo para a conclusão da CPI do Transporte. A decisão foi publicada no Diário Oficial e vale desde 1º de setembro. "O prazo agora termina em 30 de setembro, mas esperamos entregar o relatório antes disso", afirmou um dos vereadores.

A comissão, que investiga o serviço prestado pelo Consórcio Guaicurus e o contrato firmado com a prefeitura, iniciou seus trabalhos em março. Os primeiros depoimentos foram colhidos em abril, e a CPI também criou um canal de denúncias para receber reclamações da população.

Fazem parte da comissão os vereadores Dr. Lívio (presidente), Ana Portela (relatora), Maicon Nogueira, Júnior Coringa e Luiza Ribeiro. Eles planejam apresentar um documento final com um diagnóstico detalhado da gestão do transporte coletivo, além de possíveis recomendações legais e administrativas.

Inicialmente, o relatório final deveria ser entregue na segunda quinzena de agosto, o que não ocorreu. A expectativa é que o documento seja apresentado até a penúltima semana de setembro. "Estamos trabalhando para entregar um material completo e que ajude a melhorar o serviço", disse um integrante da CPI.

A prorrogação visa garantir tempo suficiente para finalizar a análise dos depoimentos e das denúncias recebidas. O ato oficial prorrogando o prazo foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande nesta quarta-feira (3).