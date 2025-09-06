Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Polícia Sábado, 06 de Setembro de 2025, 11:07 - A | A

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 11h:07 - A | A

Campo Grande

Operação da Polícia Civil prende suspeito e apreende drogas e arma

Ação é desdobramento de investigação sobre execução ocorrida em julho em Campo Grande

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), deflagrou na manhã desta sexta-feira (5) uma operação contra envolvidos em execuções ocorridas nos últimos meses em Campo Grande.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Jardim Aero Rancho e Jardim das Hortênsias, que resultaram na prisão em flagrante de um suspeito, na apreensão de uma pistola calibre 9mm, 93 porções de pasta base de cocaína e na recuperação de uma motocicleta roubada.

A investigação teve início após o homicídio de Lucas Ribeiro Pastor, morto no dia 7 de julho em uma tabacaria no Jardim Centenário, quando foi executado com 15 disparos de arma de fogo calibre 9mm. As apurações indicaram que o crime foi motivado por uma rixa pessoal ligada a traições amorosas e que o principal suspeito integraria um grupo envolvido em outras execuções na Capital.

O morador de um dos endereços, identificado como J.F.S., de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A polícia suspeita que a pistola apreendida tenha sido usada no assassinato de Lucas. Já o principal suspeito da execução segue foragido, com prisão temporária decretada.

A motocicleta encontrada nas diligências, sem placas, constava como produto de roubo em junho deste ano.

O preso deverá passar por audiência de custódia e a Polícia Civil seguirá com as investigações para confirmar sua participação no homicídio e localizar o suspeito ainda em liberdade.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República