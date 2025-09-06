Operação da Polícia Civil prende suspeito e apreende drogas e arma

Elaine Oliveira

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), deflagrou na manhã desta sexta-feira (5) uma operação contra envolvidos em execuções ocorridas nos últimos meses em Campo Grande.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Jardim Aero Rancho e Jardim das Hortênsias, que resultaram na prisão em flagrante de um suspeito, na apreensão de uma pistola calibre 9mm, 93 porções de pasta base de cocaína e na recuperação de uma motocicleta roubada.

A investigação teve início após o homicídio de Lucas Ribeiro Pastor, morto no dia 7 de julho em uma tabacaria no Jardim Centenário, quando foi executado com 15 disparos de arma de fogo calibre 9mm. As apurações indicaram que o crime foi motivado por uma rixa pessoal ligada a traições amorosas e que o principal suspeito integraria um grupo envolvido em outras execuções na Capital.

O morador de um dos endereços, identificado como J.F.S., de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A polícia suspeita que a pistola apreendida tenha sido usada no assassinato de Lucas. Já o principal suspeito da execução segue foragido, com prisão temporária decretada.

A motocicleta encontrada nas diligências, sem placas, constava como produto de roubo em junho deste ano.

O preso deverá passar por audiência de custódia e a Polícia Civil seguirá com as investigações para confirmar sua participação no homicídio e localizar o suspeito ainda em liberdade.