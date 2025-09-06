Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Investigação

Adolescente é apreendido em Juti por ato infracional análogo a homicídio qualificado

Vítima de 38 anos morreu após ser atingida por golpe de faca no tórax

Elaine Oliveira
Capital News

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Juti, apreendeu em flagrante um adolescente de 15 anos, na tarde de quarta-feira (3), por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

O caso aconteceu por volta das 17h10, na Avenida México, no centro da cidade. De acordo com testemunhas, a vítima, Aparecido Gomes, de 38 anos, consumia bebida alcoólica junto ao adolescente quando, por motivo fútil, foi atingida com um golpe de arma branca no tórax.

A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Santa Luzia e, em seguida, transferida para a Santa Casa de Naviraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de quinta-feira (4).

Após o crime, equipes da Polícia Civil realizaram buscas na região e localizaram o adolescente em fuga, efetuando a apreensão em flagrante. Conforme apurado, o jovem já tem histórico de outros atos infracionais, como lesões corporais, furtos e tráfico de drogas, registrados em Juti e Amambai.

