Dois Irmãos do Buriti

Homem é preso após matar sogra e tentar vender celular da vítima

Genro de 35 anos foi detido em flagrante e teve prisão preventiva representada

Elaine Oliveira
Capital News

Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (9) acusado de matar a sogra, Iracema Rosa da Silva, de 75 anos, em Dois Irmãos do Buriti. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (8) e, após o homicídio, o suspeito furtou a bolsa e o celular da vítima, tentando vender os objetos.

A Polícia Militar foi acionada após a idosa ser encontrada morta na lateral da residência. O genro, identificado como principal suspeito, tinha um relacionamento conturbado com a sogra. Segundo familiares, Iracema já havia ameaçado chamar a polícia ao descobrir que a filha sofria violência doméstica.

Uma testemunha relatou que, durante a madrugada, o suspeito queimou alguns objetos nos fundos da casa do casal, trocou de roupa e apareceu diversas vezes em sua residência, aparentando estar assustado. Ele ainda tentou negociar um aparelho de telefone celular novo, que pertencia à vítima.

A esposa do suspeito contou à polícia que o marido não dormiu em casa naquela noite e, pela manhã, retornou apenas para arrumar as malas e sair novamente. Ele foi localizado pouco depois em uma casa abandonada.

Preso em flagrante por feminicídio, o homem teve a prisão preventiva representada pela Polícia Civil.

