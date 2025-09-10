Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Economia Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, 10:07 - A | A

Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, 10h:07 - A | A

Primeiro semestre

Indústria fatura 5,1% mais e gera 2,3% mais empregos em 2025

Crescimento ocorre apesar de queda na capacidade produtiva em julho

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

O faturamento da indústria brasileira cresceu 5,1% nos primeiros sete meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela CNI nesta terça-feira (9). Em julho, o faturamento subiu 0,4% sobre junho, mas caiu 1,3% na comparação anual.

O emprego na indústria também aumentou. De janeiro a julho, houve alta de 2,3% na geração de vagas em relação a 2024. Em julho, o crescimento foi de 0,2% em relação a junho e de 2,3% na comparação com julho do ano passado.

“A ocupação está aquecida, com desemprego em níveis baixos, o que pressiona os rendimentos dos trabalhadores e impacta a economia como um todo”, afirma Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

No entanto, a utilização da capacidade instalada caiu em julho para 78,2%, uma queda de 1,6 ponto percentual em relação a julho de 2024, interrompendo uma trajetória que já dura desde abril de 2024.

Segundo a CNI, essa queda está ligada à política monetária restritiva, com juros altos que limitam o crédito e a demanda, afetando diretamente a atividade industrial no país.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República