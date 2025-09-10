Indústria fatura 5,1% mais e gera 2,3% mais empregos em 2025

Viviane Freitas

Divulgação/Fiems

Crescimento ocorre apesar de queda na capacidade produtiva em julho

O faturamento da indústria brasileira cresceu 5,1% nos primeiros sete meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela CNI nesta terça-feira (9). Em julho, o faturamento subiu 0,4% sobre junho, mas caiu 1,3% na comparação anual.

O emprego na indústria também aumentou. De janeiro a julho, houve alta de 2,3% na geração de vagas em relação a 2024. Em julho, o crescimento foi de 0,2% em relação a junho e de 2,3% na comparação com julho do ano passado.

“A ocupação está aquecida, com desemprego em níveis baixos, o que pressiona os rendimentos dos trabalhadores e impacta a economia como um todo”, afirma Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

No entanto, a utilização da capacidade instalada caiu em julho para 78,2%, uma queda de 1,6 ponto percentual em relação a julho de 2024, interrompendo uma trajetória que já dura desde abril de 2024.

Segundo a CNI, essa queda está ligada à política monetária restritiva, com juros altos que limitam o crédito e a demanda, afetando diretamente a atividade industrial no país.