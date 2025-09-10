Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Oportunidade

IFMS abre processo seletivo para reingresso em cursos de pós-graduação

Inscrições são gratuitas e seguem até agosto de 2026

Elaine Oliveira
Capital News

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo de fluxo contínuo para reingresso em cursos de pós-graduação lato sensu. A oportunidade é voltada exclusivamente a estudantes que já estiveram matriculados e desejam retomar os estudos, contribuindo para a redução da evasão escolar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 de agosto de 2026 por meio de formulário on-line disponível na Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital com todas as regras. No ato da inscrição, é necessário indicar o mesmo curso e campus em que o candidato já esteve matriculado, com exceção dos cursos multicampi.

A seleção não oferece vagas para novos alunos e será realizada ao longo de 12 meses, conforme disponibilidade de vagas definida pela coordenação e colegiado de cada curso, considerando critérios como a existência de docentes para orientação.

Critérios de classificação

Os candidatos serão avaliados a partir de dois critérios: maior número de disciplinas cursadas e aprovadas, e ordem cronológica da inscrição. A análise ficará a cargo da Copog (Coordenação de Pós-Graduação).

Lista de espera e resultados

A lista de inscritos será atualizada mensalmente, até o quinto dia útil, na Central de Seleção. Os resultados preliminares trarão as listas de classificados, em espera e indeferidos, além do prazo para recursos. Após essa etapa, será divulgado o resultado final, com prazos para matrícula e início das aulas.

Em caso de desistências, candidatos em lista de espera poderão ser convocados, respeitando a ordem de classificação.

