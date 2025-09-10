Bolão de Campo Grande fatura R$ 102 mil na Mega-Sena

Viviane Freitas

Um bolão feito em uma lotérica do bairro Tiradentes, em Campo Grande, acertou cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena nesta terça-feira (9) e ganhou R$ 102.148,50. A aposta foi dividida em três cotas, com valor mínimo de R$ 6 por participante.

Com isso, cada um dos três ganhadores levará cerca de R$ 36 mil. O prêmio principal da Mega-Sena, no entanto, acumulou e agora está estimado em R$ 55 milhões. “Foi uma grata surpresa para os apostadores da capital”, comentou um funcionário da lotérica.

As dezenas sorteadas no concurso 2.912 foram: 9, 25, 37, 41, 51 e 59. No total, 68 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 34.049,50. O bolão campo-grandense foi o maior valor da modalidade no sorteio.

Na quadra, 3.851 apostas foram premiadas com R$ 991,05 cada. Entre elas, 48 apostas foram feitas por moradores de Mato Grosso do Sul, conforme dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.

Os ganhadores devem retirar os prêmios em agências da Caixa, apresentando o bilhete original. O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quarta-feira (10), às 19h (horário de MS). As apostas seguem abertas nas lotéricas ou no app oficial da Caixa.