Preço do etanol aditivado sobe em Campo Grande; gasolina registra queda

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação Pesquisa do Procon-MS aponta diferença de até 20% entre postos de Campo Grande

Campo Grande registrou leve alta de 1,29% no preço do etanol aditivado entre agosto e setembro, segundo pesquisa de combustíveis realizada pelo Procon-MS. No mesmo período, gasolina e diesel apresentaram estabilidade ou pequenas quedas.

O etanol aditivado, pago no crédito, subiu de R$ 3,89 para R$ 3,94 por litro. Já o diesel S10 aditivado teve alta de 0,49%, passando de R$ 6,13 para R$ 6,16.

Em contrapartida, a gasolina comum caiu 0,34%, de R$ 5,95 para R$ 5,93, enquanto o diesel S500 comum recuou 0,17%, de R$ 6,00 para R$ 5,99. O GNV (Gás Natural Veicular) se manteve estável, com média de R$ 4,62 por metro cúbico.

Diferença entre postos chega a 20%

O levantamento, feito em 1º de setembro, também apontou forte variação nos preços praticados na Capital. O etanol comum apresentou diferença de até 20,27% no crédito e 17,04% no pagamento à vista, com valores entre R$ 3,58 e R$ 4,39.

A gasolina comum variou até 16,10% no crédito e 10,73% no pagamento em dinheiro ou débito, com preços entre R$ 5,59 e R$ 6,49.

No diesel S10 comum, a diferença foi de 11,32% no crédito e 8,79% à vista, com valores de R$ 5,69 a R$ 6,39. O GNV apresentou a menor oscilação, de 4,45%, custando entre R$ 4,49 e R$ 4,69.

Orientações ao consumidor

O Procon-MS orienta motoristas a abastecerem preferencialmente no início da manhã ou à noite, para reduzir perdas por evaporação, e sempre em postos credenciados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

A recomendação é também comparar preços, aproveitar promoções em trajetos habituais e desconfiar de valores muito abaixo da média de mercado. Outra dica é evitar rodar com o tanque na reserva, prática que pode danificar o sistema de alimentação do veículo.