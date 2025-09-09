Latam registra ocupação de 94% em primeiro vôo de Dourados à Guarulhos

Flávio Veras

Capital News



Prefeitura de Dourados/Divulgação A decolagem do Aeroporto Francisco de Matos Pereira foi às 9h25, da última segunda-feira (9)

No primeiro vôo de Dourados (MS) e Guarulhos (SP), que aconteceu na última segunda-feira (8), a Latam Airlines registrou uma ocupação de 94%. A decolagem do Aeroporto Francisco de Matos Pereira foi às 9h25, e marcou o início dessa operação na cidade.

Segundo a Prefeitura de Dourados, o voo durou aproximadamente 1h, 15 minutos a menos do previsto. Já a companhia aérea, adiantou que a média de venda de passagens para os próximos voos, na quinta (11) e sexta-feira (12) está superior a 90%, o que é considerado excepcional para uma rota em início de operação.

“Estamos muito satisfeitos com o início da operação em Dourados e, certamente, faremos estudos para ampliar o número de voos semanais”, adiantou Elisa Pereira, gerente de Aeroportos da Latam, que acompanhou o primeiro voo do Aeroporto Internacional de Guarulhos até Dourados.

Atração

A retomada dos voos comerciais em Dourados virou atração para dezenas de pessoas que foram para a Cabeceira 24 da pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira. Elas estacionaram carros ao longo da Avenida Guaicurus, armaram cadeiras de praia e ficaram esperando o Airbus A319 da Latam Airlines taxiar até a cabeceira 06 para percorrer a pista e decolar.

Famílias inteiras esperavam pela decolagem que há mais de 4 anos não acontecia em Dourados e não perderam a oportunidade de filmar o jato da Latam.