REPERCUSSÃO

Bolsonaristas comemoram voto de Fux para anular processo

Segundo o ministro do STF, a corte não é competente para julgar possíveis crimes de Bolsonaro e outros réus

Flávio Veras
Capital News

Políticos bolsonaristas comemoram o voto do ministro Luiz Fux, que pede a anulação do processo da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

O líder da oposição, o deputado Zucco (PL-RS), disse que o processo tem que parar. Ele afirmou que está caracterizado cerceamento de defesa, imparcialidade e haverá questionamentos de segurança jurídica. Zucco ainda argumentou que Fux é o único ministro isento no caso. A direita reclama que Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes não são imparciais. "[Fux] Disse claramente que não podemos julgar politicamente e sim baseado na Constituição. Que esse julgamento pare agora!", projetou. 

Fux entende que Jair Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. A decisão vai na mesma direção do pedido dos advogados dos oitos réus desta fase do julgamento. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também exaltou Fux. Para ele, a narrativa de Moraes foi desmontada e defendeu a anulação do processo.

"A defesa de Bolsonaro nunca teve chance. Apenas os arquivos das supostas provas, somam 70 terabytes. Seria necessário mais de três décadas de leitura para analisar tudo. Não foi uma processo, foi um linchamento”, escreveu o senador em suas redes sociais.

Aliado do ex-presidente, Fabio Wajngarten escreveu que a perseguição foi escancarada. Secretário de Comunicação do Planalto no governo Bolsonaro, ele afirmou que Fux fez "história".

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante ressaltou que nada novo foi dito. "Todo o mundo jurídico sabe disso", disse o deputado sobre a lei estipular que o julgamento deveria ocorrer em primeira instância.

Primeira Turma do STF - julgamento da AP 2668 (Núcleo 1) - 10/9/2025

